Глава Дагестана прокомментировал послание Президента РФ Федеральному собранию

"По ежедневной работе и выступлениям Президента РФ Владимира Владимировича Путина мы видим две основные задачи: величие нашей страны, которое обеспечивается безопасностью и суверенитетом, а второе - интересы каждого жителя. Во всех разделах своего выступления он не только констатировал проблемы, но и предлагал решения. Сегодня очень ответственное послание и задачи, поставленные перед губернаторским корпусом, другими ветвями власти, активными гражданами и политическими партиями требуют глубокого осмысления и проработки с последующим выходом на конкретные планы, графики и дорожные карты, по которым жители, избиратели будут судить, как те или иные представители власти выполняют задачи, поставленные Президентом РФ",- сказал Владимир Васильев.