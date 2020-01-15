"По ежедневной работе и выступлениям Президента РФ Владимира Владимировича Путина мы видим две основные задачи: величие нашей страны, которое обеспечивается безопасностью и суверенитетом, а второе - интересы каждого жителя. Во всех разделах своего выступления он не только констатировал проблемы, но и предлагал решения. Сегодня очень ответственное послание и задачи, поставленные перед губернаторским корпусом, другими ветвями власти, активными гражданами и политическими партиями требуют глубокого осмысления и проработки с последующим выходом на конкретные планы, графики и дорожные карты, по которым жители, избиратели будут судить, как те или иные представители власти выполняют задачи, поставленные Президентом РФ",- сказал Владимир Васильев.
Глава Дагестана прокомментировал послание Президента РФ Федеральному собранию
- Автор Мадина
- 15 января, 2020. Среда 16:37
Сегодня, 15 января, Глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, а также ответил на вопросы ряда федеральных СМИ, сообщает Пресс-служба Главы и Правительства РД.
Последнее от Мадина
- Глава Дагестана прокомментировал послание Президента РФ Федеральному собранию
- Самолет «Судного дня» детально показали изнутри
- Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года
- На что дагестанцы предлагают потратить грант?
- На что дагестанцы предлагают потратить грант?