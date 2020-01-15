На что дагестанцы предлагают потратить грант?

Предложения поступают от общественных организаций, муниципальных образований, преподавателей школ и вузов, представителей научной и культурной сфер, бизнес-сообщества, рядовых граждан.

На сегодняшний день выделять самые популярные предложения еще рано, но определенные направления, получающие наибольший отклик, уже заметны. Среди них, например: строительство очистных сооружений, мусороперерабатывающего завода, реабилитационного центра, дорог, школ. Многие высказываются за развитие туризма и благоустройство пляжей.

Поступают и другие интересные предложения. Так, например, дагестанцы предлагают направить средства на внедрение технологий виртуальной реальности (VR) в систему образования; на строительство метро; на строительство манежа для легкоатлетической подготовки спортсменов в зимнее время года; на создание устойчивой экосистемы в горах Дагестана (лесосада); на строительство современной и комфортабельной смотровой площадки на горе Тарки Тау; на установку 3D стендов с достопримечательностями региона; на открытие дендрария и ботанического сада; на строительство нового города.

Напомним, грант в размере 1,2 млрд рублей был предоставлен республике за достижение наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти. Соответствующие средства направлены Республике Дагестан и будут израсходованы в строгом соответствии с бюджетным законодательством.

На первом этапе, который продлится до 22 января, все желающие могут представить свои предложения любым удобным способом: заполнив онлайн-форму; отправив на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; оставив отклик на официальных страницах Минэкономразвития РД в соцсетях. По завершении первого этапа будет проведен анализ поступивших предложений и сформирован перечень популярных предложений по отраслевым направлениям, который будет представлен для онлайн-голосования. Второй этап продлится до 11 февраля 2020 года. На третьем этапе перечень приоритетных предложений по итогам онлайн-голосования будет направлен руководству республики для принятия решения.