Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России





Напомним, мероприятие проходит в эти минуты в столичном Центральном выставочном зале «Манеж». В нем, по предварительным данным, примут участие около 1300 приглашенных, в числе которых члены СФ РФ, депутаты Госдумы, члены Правительства, руководители субъектов Российской Федерации, общественные деятели и многие другие.



Владимир Васильев уверен, что в послании Президентом будет уделено особое значение ценности человека. В этом направлении, считает Глава Дагестана, у республики имеется огромный резерв и возможности.



Также он прокомментировал посыл главы государства на то, что губернаторы должны быть ближе к народу, больше общаться, чтобы понимать какие потребности у него: «Владимир Путин – это наш национальный лидер, который известен своим стилем работы. Он постоянно встречается с руководителями регионов, знает возможности каждого руководителя, в курсе всех происходящих процессов, относится с пониманием. А это очень важно для руководителей регионов».



Борьба с бедностью журналисты называют одной из лейтмотивов сегодняшнего послания. Комментируя этот тезис, Владимир Васильев подчеркнул: «Мы свою работу начали с борьбы с коррупцией, после этого приняли системные меры, при поддержке в том числе Президента, по приведению экономики в нормальное состояние, в части прозрачности процедур, при этом увеличилась конкурентность. За короткое время бюджет Дагестана увеличился в более чем на 30%». По словам Васильева, все происходящие в республике процессы, реализуемые проекты контролируются общественными организациями, средствами массовой информации. «Если, например, мы говорим конкретно о теме воды, водоснабжения, то в Дагестане сотни тысяч человек получили качественную воду, чего не было десятилетия, еще с советских времен», - добавил руководитель республики.



Такие процессы, на его взгляд, как раз и обеспечивают поддержку со стороны населения тех непростых задач, которые сегодня стоят, потому что «борьба с бедностью подразумевает и борьбу с роскошью, коррупцией, воровством, мздоимством, неэффективным использованием средств», а без этого невозможно навести порядок.



Отдельно говорил он о таком направлении, как развитие бизнеса. Глава Дагестана рассказал, что в Дагестане проводится определенная работа в части привлечения инвестиций, созданию новых рабочих мест. «Есть нам над чем поработать, потому что инвестиции, развитие бизнеса дают самый что ни на есть мощный импульс для развития экономики», - уверен Васильев.



По мнению экспертов, как в прошлые годы, в этом году Президент в послании уделит большое внимание демографии. По мнению Владимира Васильева, Россия должна прирастать своим населением. Дагестан, считает он, очень интересный субъект в этом направлении. Он убежден, что при поддержке федерального центра, в республике будут созданы все условия для того, чтобы каждая семья могла иметь по трое детей, дать им надлежащее медицинское обслуживание, образование.



Далее Владимир Васильев сообщил, что в Дагестане принимаются меры по улучшению ситуации в сфере медицинского обслуживания, в том числе первичного звена, улучшается качество образования. «Сегодня уделяется большое внимание строительству ФАПов, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли у себя на местах получать медицинское обслуживание. Кроме того, принимаются меры для улучшения качества оказания медицинских услуг, чтобы жители республики могли внутри Дагестана получать услуги, не уступающие по качеству другим регионам, в том числе проводить сложные операции», - рассказал Глава республики.



Говоря о нацпроектах, Васильев подчеркнул, что в них «сфокусировано внимание на жизненно важных направлений развития общества». В части реализации национальных проектов, отметил он, «в Дагестане есть очень непростые процессы, которые сразу не определишь». По ряду направлений, сказал Глава Дагестана, республика приросла в 6 раз, поэтому не успевает в единицу времени освоить все средства. «Главное не освоить средства, а взять на себя ответственность для того чтобы эффективно их освоить», - заключил он.