В частности, как сообщили в пресс-службе компании, в ходе встречи с руководством Дагестанской сетевой компании он отметил, что республика является зоной повышенного внимания не только для компании «Россети Северный Кавказ».

«Развитие отрасли региона на личном контроле у руководства всего холдинга «Россети» и лично главы Дагестана Владимира Васильева. По многим производственным вопросам за последние полгода в энергетике Дагестана достигнута позитивная динамика. В Дагестане постоянно находятся наши специальные рабочие группы, которые совместно с региональными специалистами реализуют необходимые мероприятия для повышения качества энергоснабжения», – сообщил Виталий Иванов.

В Дагестане Виталий Иванов пробудет несколько дней. В ходе рабочей поездки руководитель обозначит региональным энергетикам дальнейшие приоритеты в работе.