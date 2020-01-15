Заместитель генерального директора ПАО «Россети», руководитель «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов прибыл с рабочим визитом в Дагестан.
В Дагестан прибыл заместитель гендиректора ПАО «Россети» Виталий Иванов
- Автор Зухра
- 15 января, 2020. Среда 13:21
В частности, как сообщили в пресс-службе компании, в ходе встречи с руководством Дагестанской сетевой компании он отметил, что республика является зоной повышенного внимания не только для компании «Россети Северный Кавказ».
«Развитие отрасли региона на личном контроле у руководства всего холдинга «Россети» и лично главы Дагестана Владимира Васильева. По многим производственным вопросам за последние полгода в энергетике Дагестана достигнута позитивная динамика. В Дагестане постоянно находятся наши специальные рабочие группы, которые совместно с региональными специалистами реализуют необходимые мероприятия для повышения качества энергоснабжения», – сообщил Виталий Иванов.В Дагестане Виталий Иванов пробудет несколько дней. В ходе рабочей поездки руководитель обозначит региональным энергетикам дальнейшие приоритеты в работе.
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