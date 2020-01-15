ЗАМАНА - Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России

Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России

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15 января, 2020. Среда 13:15
Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России

Глава Дагестана Владимир Васильев до начала ежегодного  послания Президента России Федеральному Собранию высказал журналистам свое мнение по некоторым тезисам, которые могут быть затронуты в документе.

Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России
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Напомним, мероприятие проходит в эти минуты в столичном Центральном выставочном зале «Манеж». В нем, по предварительным данным, примут участие около 1300 приглашенных, в числе которых члены СФ РФ, депутаты Госдумы, члены Правительства, руководители субъектов Российской Федерации, общественные деятели и многие другие. Владимир Васильев уверен, что в послании Президентом будет уделено особое значение ценности человека. В этом направлении, считает Глава Дагестана, у республики имеется огромный резерв и возможности. Также он прокомментировал посыл главы государства на то, что губернаторы должны быть ближе к народу, больше общаться, чтобы понимать какие потребности у него: «Владимир Путин – это наш национальный лидер, который известен своим стилем работы. Он постоянно встречается с руководителями регионов, знает возможности каждого руководителя, в курсе всех происходящих процессов, относится с пониманием. А это очень важно для руководителей регионов». Борьба с бедностью  журналисты называют одной из лейтмотивов сегодняшнего послания. Комментируя этот тезис, Владимир Васильев подчеркнул: «Мы свою работу начали с борьбы с коррупцией, после этого приняли системные меры, при поддержке в том числе Президента, по приведению экономики в нормальное состояние, в части прозрачности процедур, при этом увеличилась конкурентность. За короткое время бюджет Дагестана увеличился в более чем на 30%». По словам Васильева, все происходящие в республике процессы, реализуемые проекты контролируются общественными организациями, средствами массовой информации.  «Если, например, мы говорим конкретно о теме воды, водоснабжения, то в Дагестане сотни тысяч человек получили качественную воду, чего не было десятилетия, еще с советских времен», - добавил руководитель республики.  Такие процессы, на его взгляд, как раз и обеспечивают поддержку со стороны населения тех непростых задач, которые сегодня стоят, потому что «борьба с бедностью подразумевает и борьбу с роскошью, коррупцией, воровством, мздоимством, неэффективным использованием средств», а без этого невозможно навести порядок. Отдельно говорил он о таком направлении, как развитие бизнеса. Глава Дагестана рассказал, что в Дагестане проводится определенная работа в части привлечения инвестиций, созданию новых рабочих мест. «Есть нам над чем поработать, потому что инвестиции, развитие бизнеса  дают самый что ни на есть мощный импульс для развития экономики», - уверен Васильев.   По мнению  экспертов, как в прошлые годы, в этом году Президент в послании уделит большое внимание демографии. По мнению Владимира Васильева, Россия должна прирастать своим населением. Дагестан, считает он, очень интересный субъект в этом направлении. Он убежден, что при поддержке федерального центра, в республике будут созданы все условия для того, чтобы каждая семья могла иметь по трое детей, дать им надлежащее медицинское обслуживание, образование.  Далее Владимир Васильев сообщил, что в Дагестане принимаются меры по улучшению ситуации в сфере медицинского обслуживания, в том числе первичного звена, улучшается качество образования.   «Сегодня уделяется большое внимание строительству ФАПов, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли у себя на местах получать медицинское обслуживание. Кроме того, принимаются меры для улучшения качества оказания медицинских услуг, чтобы жители республики могли внутри Дагестана получать услуги, не уступающие по качеству другим регионам, в том числе проводить сложные операции», - рассказал Глава республики. Говоря о нацпроектах, Васильев подчеркнул, что в них «сфокусировано внимание на жизненно важных направлений развития общества». В части реализации национальных проектов, отметил он, «в Дагестане есть очень непростые процессы, которые сразу не определишь». По ряду направлений, сказал Глава Дагестана, республика приросла в 6 раз, поэтому не успевает в единицу времени освоить все средства. «Главное не освоить средства, а взять на себя ответственность для того чтобы эффективно их освоить», - заключил он.

 

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