Инвестируйте в образование: Директор НИИ Салихбек Абдулманапов рассказал, на что потратить 1,2 млрд рублей гранта

Об этом он заявил в рамках обсуждения применения выделенных из федерального бюджета 1,2 млрд рублей для Дагестана.

«В этом большая заслуга нашего руководства, это высокая оценка работы Правительства Дагестана. И то, что активные жители республики, представители гражданского общества, всех слоев Дагестана вовлечены в обсуждение направлений, на которые будет израсходована эта сумма, – это, конечно же, показатель открытости руководства республики», – говорит он. Профессор отметил, что среди разработок сотрудников НИИ Управления, экономики, политики и социологии ДГУНХ есть идеи и проекты, которые будут весьма полезны для экономики и социально-культурного развития Дагестана. «Со своей стороны отмечу, что во всем мире самыми выгодными инвестициями являются вложения в образование. Считаю, что средства гранта целесообразно было бы направить на формирование постоянно действующих “точек кипения” в научно-образовательных учреждениях республики. Это позволит за счет дополнительных образовательных программ “перевернуть” мышление позитивно настроенной молодежи. Также важным компонентом предлагаемого проекта является создание Республиканского центра трансферта технологий», – отмечает Абдулманапов. Директор НИИ призвал своих коллег, представителей научного сообщества активно приобщиться к обсуждению данной темы и предложить свои варианты освоения выделенных средств.