Даглесхоз объявляет конкурс на лучшее дерево года

Начиная с 2017 года, Российская Федерация принимает участие в престижном международном конкурсе по выбору Европейского дерева года.

Цель данного конкурса – подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии, которое заслуживает нашей заботы и защиты. В отличие от других конкурсов, Европейское дерево года фокусируется не на красоте, размере или возрасте, а на истории дерева и его связи с людьми.

В прошлом году от России претендентом на право получения почетного титула был избран тополь из Калмыкии. В конкурсе «Европейское дерево года» организаторы ежегодно ищут дерево с самой интересной историей.

Врио председателя Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов решил инициировать конкурс «Дагестанское дерево года».

У жителей нашей республики появилась возможность принять участие в выборе дерева года. Все, кто не равнодушен к природе и истории нашего края, могут присылать фотографии и описание дерева (возраст, размеры, исторические факты, связанные с ним) в Комитет по лесному хозяйству РД.

Дерево победитель республиканского конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе на лучшее дерево и при активной поддержке со стороны дагестанцев и других жителей России, в случае победы будет принимать участие в европейском конкурсе.

Победители европейского конкурса будут названы на торжественной церемонии награждения в Европейском парламенте (Брюссель).

Вагаб Абдулхамидов считает, что участие в данном конкурсе позволит привлечь внимание российских и зарубежных туристов к природным и историческим достопримечательностям нашего края. К тому же, подчеркнул глава лесного ведомства, победа в конкурсе предполагает определенное финансирование в целях защиты и охраны победителя конкурса.

Дерево также будет внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Заявки необходимо направить до 01 марта 2020 года на электронный адрес – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Ответственный - пресс-секретарь Магомед Магомедгаджиев, тел. 8 988 268 17 95