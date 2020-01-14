Спортивное сообщество Махачкалы внесло предложения по расходованию федерального гранта

В понедельник, 13 января, в Комитете по спорту, туризму и делам администрации г. Махачкалы прошел круглый стол с руководителями подведомственных спортивных школ по приему предложений для расходования федерального гранта.

Напоминаем, что согласно Распоряжению Правительства РФ от 30 ноября 2019 года №2875-р за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъекта Дагестану выделен грант в сумме 1267950,1 тыс. руб.

Жители Дагестана могут высказать свои предложения по освоению средств федерального гранта. Решение о том, куда направят средства, будет принято, исходя из перечня приоритетных направлений, сформированного по итогам общественного обсуждения.

По словам председателя спорткомитета Марата Ибрагимова, предложений было много, и некоторые из них заслуживают обсуждения. Так, директор спортивной школы олимпийского резерва Саидахмед Магомедов считает, что столице региона необходим центр для прохождения углубленных медицинских осмотров:

– Наши спортсмены вынуждены проходить осмотр в республиканском диспансере, а с некоторых пор это стало платно. Нам очень нужен подобный центр.

В свою очередь президент Федерации парашютного спорта Руслан Абдулатипов выдвинул предложение по строительству аэродинамической трубы:

– Она необходима для реабилитации спортсменов и развития определенных групп мышц, также для людей с ограниченными возможностями, которые не всегда могут себя реализовать. Она абсолютно безопасна, могут заниматься даже дети до 4-х лет. Кстати, хочу заметить, что в программу Олимпийских игр со следующего года хотят включить программу по аэродинамическим соревнованиям. Наш проект уже был подписан в администрации города, планировалось выделить участок, но по каким-то причинам процесс был приостановлен. Наш город и республика славятся парашютистами, и очень бы хотелось, что этот проект был профинансирован.

Директор спортивной школы «Олимп» Вадим Зиятханов посетовал, что в городе нет бесплатных спортивных площадок:

– Дети должны иметь условия для полноценного роста и здорового развития, поэтому мы делаем ставку на развитие массового спорта. Хотелось бы, чтобы в каждом дворе функционировали многофункциональные спортивные площадки, чтобы дети развивались на свежем воздухе и укрепляли здоровье и тонус».

Руководитель Федерации парусного спорта Мухтар Омаров отметил, что в столице до сих пор нет бассейна, а ведь плавание очень полезный и нужный вид спорта.

Руководитель спортивно-адаптивной школы Булат Арсланов:

– Сегодня очень остро стоит вопрос о создании центра для людей с ограниченными возможностями здоровья по адаптивным видам спорта. Огромное количество людей готовы заниматься спортом, который для них является возможностью показать себя. За 2019 год каждый третий спортсмен нашей школы занял призовое место на соревнованиях различного уровня. У нас высокие показатели, и отсутствие центра очень большая для нас проблема. Я очень надеюсь, что дагестанцы нас поддержат.

Директор школы шахмат им. Карпова Джакай Джакаев внес предложение о покупке инвентаря для демонстрации шахматных соревнований во Всемирную сеть, что позволит транслировать по всему миру наши соревнования и привлечет дополнительную аудиторию.

Подводя итоги встречи, Марат Ибрагимов отметил, что все предложения будут направлены в Министерство экономики и территориального развития РД для дальнейшего продвижения и обсуждения.