Патимат Омарова: «Любые вложения в республику без учета интересов молодежи бессмысленны»

Заместитель министра по делам молодежи РД Патимат Омарова предложила направить средства федерального гранта в размере 1,2 млрд рублей на реализацию молодежных проектов.

По мнению Омаровой, одним из таких проектов может стать создание на базе имеющегося здания в Махачкале Дома молодежи.

«Основание: в Дагестане проживает более 900 тысяч молодых людей. Любые вложения в республику без учета интересов молодежи бессмысленны, поскольку если нет условий для духовно-нравственного, гражданского, интеллектуального, творческого развития, самоопределения и профессионализации подрастающего поколения, то молодежь (особенно - родители с детьми) будет покидать Дагестан», - написала Омарова в своем блоге в Instagram.

Омарова отметила, что для реализации целей государственной молодежной политики необходим единый центр, работающий на постоянной и системной основе в контактном режиме с молодежью.

Она также перечислила ряд направлений деятельности Дома молодежи. Среди них: организация ресурсного центра добровольчества; создание центра военно-патриотического воспитания допризывной молодежи; развитие творческой деятельности и КВН-движения, научно-технического творчества молодежи; создание площадки для проведения мероприятий молодежной политики и информационно-методического центра; комплексная профилактика экстремизма в молодежной среде и другие.