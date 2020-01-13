ЗАМАНА - В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати.

В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати.

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13 января, 2020. Понедельник 16:35
В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати.
В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати.
В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати.
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В нем приняли участие главреды республиканских печатных и сетевых изданий, работники издательств, УФПС "Почта России", министерств и ведомств.
 
Открыл мероприятие министр информатизации, массовых коммуникаций и связи Сергей Снегирев. Он поздравил коллег с профессиональным праздником и проанансировал ряд мероприятий по поддержке отрасли, в том числе субсидирование отдельных граждан на подписку на издания государственных СМИ, реализации печатных изданий в почтовых отделениях всех муниципалитетов, развитие сети газетно-журнальной продукции через создание в Махачкале сети современных газетно-журнальных павильонов (киосков) в едином стилистическом ключе на улицах, которые будут реконстуироваться в 2020 года.
 
Он отметил, что в республике, согласно нормативам, не хватает около 7000 тысяч пунктов реализации печатной продукции. 
 
"Мы хотим вернуться в 2020 году проведению нормальной практики студентов факультета журналистики ДГУ в редакциях изданий. Мы в этом году заложили проектно-сметную документацию для капитального ремонта здания Дома журналистов, чтобы вы могли работать в комфортных условиях", - сказал министр. 
 
Первый вице-премьер правительства РД Анатолий Карибов в своем выступлении поздравил собравшихся с Днем российской печати и приступил к церемонии награждения журналистов республиканских СМИ, отличившихся в работе и ставших победителями различных республиканских и федеральных конкурсов.

 

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