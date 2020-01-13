Разгром даргинцами персидского войска

В начале 17-го века даргинцы разгромили персидское войско посланное иранским шахом, во главе с наместником в Ширване Юсуп-ханом.

«... В рукописи 1612 г., переписанной в Акуша, говорится о нашествии армии Иранского наместника и правителя Ширвана Юсуп-хана, на Акуша-Дарго, Сирха и Атраз: «в итоге победило Дарго над Юсуп-ханом и злодеями из его войска, было убито 2000 вооруженных воинов» ...».

Источник: Алиев Б.Г., 1970. С. 257.