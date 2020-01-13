ЗАМАНА - Разгром даргинцами персидского войска

Разгром даргинцами персидского войска

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13 января, 2020. Понедельник 14:26
Разгром даргинцами персидского войска

В начале 17-го века даргинцы разгромили персидское войско посланное иранским шахом, во главе с наместником в Ширване Юсуп-ханом.

«... В рукописи 1612 г., переписанной в Акуша, говорится о нашествии армии Иранского наместника и правителя Ширвана Юсуп-хана, на Акуша-Дарго, Сирха и Атраз: «в итоге победило Дарго над Юсуп-ханом и злодеями из его войска, было убито 2000 вооруженных воинов» ...».
Источник: Алиев Б.Г., 1970. С. 257.

Разгром даргинцами персидского войска
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