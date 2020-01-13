ЗАМАНА - Сергей Снегирев поздравил дагестанские СМИ

Сергей Снегирев поздравил дагестанские СМИ

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13 января, 2020. Понедельник 14:16
Сергей Снегирев поздравил дагестанские СМИ

Поздравляю сотрудников средств массовой информации и всех, кто так или иначе связан с работой в информационном пространстве, с профессиональным праздником – Днем российской печати!
В современном мире средства массовой информации играют исключительную роль. Их профессионализм, самостоятельность и технологическая оснащенность во многом определяют развитие государства, степень гражданской зрелости общества и, конечно, содействуют поступательному развитию страны и благополучию граждан, укреплению взаимопонимания и согласия.
В России профессия журналиста всегда занимала особое место, а печатные СМИ пользовались популярностью и доверием у миллионов людей, и сегодня их авторитет складывается из многих составляющих – от оперативности подачи информации до непредвзятости оценок и глубокого анализа происходящих событий.
Продолжая традиции предшественников, представители современных СМИ помогают своей аудитории находить ответы на самые актуальные жизненные вопросы, влияют на развитие общественных процессов, способствуют формированию мировоззрения человека.
Пусть труд профессионалов печати служит во благо нашим согражданам, работает на страну!
От всей души желаю работникам и ветеранам СМИ здоровья, счастья, успехов в творчестве, роста тиражей и рейтингов!

Сергей Снегирев поздравил дагестанские СМИ
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