Всероссийский конкурс лучших проектов военно-исторической тематики

Конкурс призван поддержать лучшие инициативы, направленные на сохранение военно-исторического наследия нашей страны. Его участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории России и не имеют задолженности по налогам.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 февраля зарегистрироваться в личном кабинете на сайте конкурса по ссылке https://www.xn--b1ameaofenaju.xn--p1ai/ и представить заявку на участие. Итоги конкурса будут подведены до 10 апреля и опубликованы на сайте Российского военно-исторического общества.

Стоит отметить, что конкурсные работы могут быть поданы по следующим номинациям: проекты в сфере военно-исторической науки, музейно-выставочные и экспозиционные проекты, военно-патриотическое воспитание в рамках детских военно-исторических лагерей, военно-исторические фестивали, поисковые и военно-археологические экспедиции.