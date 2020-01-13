В Дагестане началась реализация проекта по развитию серебряного добровольчества

Проект по развитию серебряного добровольчества «Лига выдающихся джентльменов» направлен на вовлечение граждан старшего поколения в социально-значимую активную деятельность, а также оказание помощи отдельным категориям гражданам и содействие решению социально значимых проблем в обществе.

Как отмечают организаторы, «Серебряный волонтер» – это человек в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на решение актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе и применяющий собственные знания и умения для осуществления этой деятельности.



«Основная идея нашего проекта - помочь людям пожилого возраста почувствовать себя активными, сильными и способными еще на многое, посредством взаимодействия с молодежными добровольческими объединениями Республики Дагестан. Перед нами стоит задача по вовлечению более 200 серебряных волонтеров в ряды добровольцев Республики Дагестан и создания площадки для обучения и дальнейшей координации их деятельности» - рассказал руководитель проекта Шевкет Крумов.

Отметим, что проект «Лига выдающихся джентльменов» является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства по делам молодежи РД.