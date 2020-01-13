Поздравление Главы Республики Дагестан В.А. Васильева с Днем российской печати

С тех пор, как вышел номер первой российской газеты, прошло более трех столетий, но весомое печатное слово имеет непреходящее значение и по сей день. Объективная, честная журналистика была востребована всегда, а в наш век, когда миру пытаются навязать искаженные картины исторических событий, она приобрела особый смысл. Именно от вас люди узнают о самом важном и интересном, что происходит в нашей стране, в регионе, в родном городе, селе. Достоверная, объективная информация дает каждому из нас возможность принимать правильные решения и делать выводы, определяющие будущее.

Глубокого уважения заслуживает вклад средств массовой информации в сохранение исторической памяти о подвигах нашего народа. Трудно переоценить роль СМИ, журналистов в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в минувшем году 20-летия разгрома международных бандформирований.

И сегодня журналистское сообщество республики ведет активный диалог с читателями, зрителями, пользователями сети «Интернет», побуждая к размышлению и анализу, помогая в поиске ответов на вызовы современности, демонстрируя примеры самопожертвования, мужества и неподкупности в служении добру и справедливости.

В этот праздничный день хочу поблагодарить Вас за то, что диалог общества и власти позитивен, что мы не избегаем «болевых» тем, что ваше мастерство ценят читатели и жюри профессиональных конкурсов. Уверен, что Ваша преданность профессии, заинтересованность в реализации социально значимых и общественно полезных проектов и программ станут условием необратимого обеспечения прав жителей и роста благополучия Дагестана.

Искренне желаю вам ярких творческих успехов и широкого признания растущей аудитории. Крепкого вам здоровья и всего самого доброго!

С уважением, Глава Республики Дагестан В. Васильев