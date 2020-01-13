ЗАМАНА - В Дагестане нашли "дорогу-призрак", где пропадают машины

В Дагестане нашли "дорогу-призрак", где пропадают машины

Автор
13 января, 2020. Понедельник 09:26
В Дагестане нашли &quot;дорогу-призрак&quot;, где пропадают машины

В Дагестане найдена трасса, по которой даже гонщики Дакара вряд ли смогут проехать. В одном из районов обнаружили «дорогу-призрак», на которой пропадают все автомобили. Машины, начиная по ней свой путь, до пункта назначения так и не доезжают.

В Дагестане нашли "дорогу-призрак", где пропадают машины
Информация

Нас ждут в селе Шава. Местные жители хотят рассказать нам о проблемах бездорожья. Мы еще и доехать не успели, как погрязли в той проблеме сами.

На этой дороге от федеральной трассы до села Шава постоянно кто-то кого-то вытягивает из грязных ловушек.

"Я - глава администрации села, я по должности должен всех на этой дороге вытаскивать. Мы как раз едем к вам, вот хорошо, что я вас встретил", - рассказал глава администрации.

Вот, тракторы пытаются вытянуть прицеп грузовика. Буксуют так, что дым валит, но безуспешно.

"По дороге ехали, потихоньку начало заносить нас, скользко же, в грязи не слушается машина, в бок кидает", - рассказал водитель Али Гаджиев.

В бок кидает порой так, что машины переворачиваются.

Официальное название дороги "Бабаюрт-Шава-Цумада". Это путь от федеральной трассы к селам Бабаюртовского района. Здесь живут более 3 тысяч человек. По этой жиже каждый день ездят жители 14 сел.

"Данный вопрос принят на контроль. Будем приводить в нормативно-техническое состояние", - пообещал начальник отдела ремонта и содержания территориальных дорог ГКУ "Дагестанавтодор" Гаджибек Гаджибеков.

 

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top