В Дагестане нашли "дорогу-призрак", где пропадают машины

В Дагестане найдена трасса, по которой даже гонщики Дакара вряд ли смогут проехать. В одном из районов обнаружили «дорогу-призрак», на которой пропадают все автомобили. Машины, начиная по ней свой путь, до пункта назначения так и не доезжают.

Нас ждут в селе Шава. Местные жители хотят рассказать нам о проблемах бездорожья. Мы еще и доехать не успели, как погрязли в той проблеме сами.

На этой дороге от федеральной трассы до села Шава постоянно кто-то кого-то вытягивает из грязных ловушек.

"Я - глава администрации села, я по должности должен всех на этой дороге вытаскивать. Мы как раз едем к вам, вот хорошо, что я вас встретил", - рассказал глава администрации.

Вот, тракторы пытаются вытянуть прицеп грузовика. Буксуют так, что дым валит, но безуспешно.

"По дороге ехали, потихоньку начало заносить нас, скользко же, в грязи не слушается машина, в бок кидает", - рассказал водитель Али Гаджиев.

В бок кидает порой так, что машины переворачиваются.

Официальное название дороги "Бабаюрт-Шава-Цумада". Это путь от федеральной трассы к селам Бабаюртовского района. Здесь живут более 3 тысяч человек. По этой жиже каждый день ездят жители 14 сел.

"Данный вопрос принят на контроль. Будем приводить в нормативно-техническое состояние", - пообещал начальник отдела ремонта и содержания территориальных дорог ГКУ "Дагестанавтодор" Гаджибек Гаджибеков.