Под руководством Владимира Васильева обсуждены вопросы улучшения качества энергоснабжения в Дагестане

Связывая положительные изменения с успешной реализацией плановых мероприятий, которые были начаты в 2018 году в форме учений совместно с компанией «Россети», Глава республики отметил: «Благодаря этим учениям в республике удалось сократить аварийность в энергетической отрасли на 20%. Работа по системному обновлению и замене устаревших опор линии электропередач, трансформаторных станций и основного оборудования подстанций продолжается». Кроме того, Владимир Васильев подчеркнул, что эти масштабные мероприятия проводятся за счет внешних источников, без изменения тарифов.

В продолжение темы, руководитель региона приоритетное внимание уделил вопросам оповещения населения о предстоящих плановых отключениях в том или ином населенном пункте, четко отработав систему подачи информации с непосредственных мест событий. Владимир Васильев также отметил необходимость выработать алгоритм штатного взаимодействия, который позволит в будущем решать эти вопросы оперативно.

С подробной информацией об имеющихся дополнительных возможностях необходимых для предупреждения или предотвращения аварийных электроэнергетических режимов выступил руководитель Дагестанской сетевой компании Владимир Сыщиков.

«На сегодняшний день впервые за достаточно большой промежуток времени был сформирован запас для аварийно-восстановительных работ в денежном выражении на 250 млн рублей. Мы были уверены, что в период новогодних праздников справимся с любой аварийной ситуацией», - отметил он.

Руководитель ведомства добавил, что та масштабная работа, которая проводилась ранее и, которую еще предстоит провести в ближайшие годы, существенно усилит электросетевой комплекс республики. «При этом какое-то время мы будем вынуждены производить кратковременные отключения, так как нельзя производить ту или иную работу на энергообъекте, не отключив электроустановку. Эти меры направлены исключительно на благо жителей Дагестана, которые в конечном итоге позволят значительно улучшить качество подаваемой электроэнергии и снизить аварийность в системе электроэнергетики республики», - заверил Владимир Сыщиков.

Он также сообщил, что в Дагестане впервые будет установлен силовой трансформатор с максимально возможной мощностью на 63 мегавольт-ампера.

«У нас 209 траснформаторных подстанций по республике. Кроме того, теперь у нас будет мобильная станция на 16 мегавольт-ампер. Если в городе отключат район, мы можем доставить эту станцию, запитать район мобильно, чего раньше у нас не было. Мы один из немногих субъектов России, в котором это будет», - сообщил Владимир Сыщиков.

Заслушав доклад, Глава Дагестана поблагодарил руководителя Дагестанской сетевой компании за проводимую работу.