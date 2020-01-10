Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 10 января, принял участие в торжественном совещании по случаю 298-й годовщины образования прокуратуры России. На мероприятии, которое состоялось в стенах прокуратуры РД, присутствовали представители органов власти, правоохранительных структур, личный состав и ветераны прокуратуры республики.

В первую очередь собравшихся с Днём работника органов прокуратуры РФ поздравил прокурор Дагестана Алексей Ежов. При этом он подчеркнул, что созданные в эпоху петровских реформ органы прокуратуры прошли славный путь служения закону и справедливости. С тех пор неизменными, по его словам, остались два основополагающих принципа – укрепление российской государственности и защита прав и свобод гражданина.

В подтверждение своих слов Алексей Ежов привёл некоторые статистические данные. В частности, он отметил: «В прошедшем году прокурорами выявлено более 70 тысяч нарушений законов. По результатам рассмотрения наших актов реагирования в соответствие с федеральным законодательством приведено около четырех тысяч правовых актов, привлечены к различным видам ответственности более 13 тысяч должностных лиц. После вмешательства прокуроров погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 80 млн рублей, а также перед предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам в размере более 1 млрд руб. Обеспечено поступление в бюджет 350 млн рублей неналоговых доходов, отклонено около двух тысяч проверок органов государственного и муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Особое внимание прокурор республики обратил на то, что принципиальное реагирование получали факты хищения бюджетных средств, в том числе выделенных на медицину, образование, жилищное и дорожное строительство, а также в сферах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Среди приоритетных задач также была названа эффективная реализация правозащитной функции – мерами прокурорского реагирования восстановлены нарушенные права тысяч граждан, каждое четвёртое обращение удовлетворено.

Нацеливая на продуктивную деятельность, Алексей Ежов сказал: «В текущем году предстоит не менее напряженная и слаженная работа. В приоритете остаются: дальнейшая декриминализация основных сфер жизнедеятельности региона, противодействие экстремизму и терроризму, коррупции, вопросы исполнения законодательства в социальной и экономической областях, в том числе в сферах здравоохранения, образования, оплаты труда, защиты семьи и несовершеннолетних, инвалидов и прав предпринимателей. Убежден, что наши профессиональные действия, высокая ответственность за порученное дело будут способствовать эффективному решению этих задач».

Кроме того, отмечены результаты работы прокурорского корпуса Дагестана Генеральным прокурором России – за примерное исполнение служебного долга и заслуги в деле укрепления законности и правопорядка им поощрен 41 работник органов прокуратуры республики и 5 ветеранов.

Завершая своё выступление, Алексей Ежов поблагодарил Главу Дагестана и всех руководителей правоохранительных органов за конструктивное взаимодействие и совместную работу.

С профессиональным праздником собравшихся поздравил Владимир Васильев. Подчеркивая вклад прокурорского корпуса в укрепление законности и правопорядка в Дагестане, руководитель региона констатировал, что проделана большая работа, которую все видят и ценят.

«Системная работа прокуратуры Дагестана с привлечением работников прокуратуры из-за пределов республики дала и продолжает давать результаты. Хочу сказать спасибо и тем, кто в зале, и тем, кто не смог к нам сегодня присоединиться. На основе закона и примера прокурора мы делаем очень многое, сегодня везде очень важен личный пример. Прокуратура Дагестана выполняет очень непростую, полезную и важную работу, и когда я докладываю ситуацию в регионе Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, я всегда говорю об этом. Работа по приведению в правовое поле отношений в республике на сегодняшний день даёт хорошие результаты. Для меня также очень важна позиция прокурорского корпуса по отношению к тому, что делается в республике исполнительной властью, которую я представляю», – заявил Глава РД.

Связывая многие положительные изменения с успешной реализацией прокурорами своих функций, Владимир Васильев сообщил, что за два года бюджет Дагестана вырос почти на треть. Эффективное расходование бюджетных средств руководитель субъекта считает одним из ключевых направлений, которое работники прокуратуры не выпускали из поля зрения.

В продолжение темы позитивных изменений Глава региона напомнил о том, что наблюдается увеличение сбора налогов, возвращение крупного бизнеса, который по разным причинам в прошлые годы покинул республику, а также существенно улучшилась ситуация с водоснабжением, дорогами, ремонтом школ и так далее. Одним из важных достижений, на его взгляд, является то, что благодаря прокурорам в регионе создана атмосфера безопасности. Кроме того, Владимир Васильев поблагодарил прокурорский корпус за поддержку даже нестандартных подходов органов власти, которые в итоге приводят к положительным результатам.

Вместе с тем Глава Дагестана вернулся к тезису Президента России Владимира Путина о том, что главным индикатором успешности работы органов власти являются ощущения жителей.

«Необходимо, чтобы люди почувствовали, что жизнь становится лучше, комфортнее, справедливее. Ваш принципиальный, профессиональный, неподкупный взгляд очень нужен. За 2018-2019 годы 133 должностных лица привлечены к ответственности за коррупционные преступления», – обозначил Владимир Васильев, добавив при этом, что обществу, где люди видят, что власть старается улучшить их жизнь, ничего не угрожает, кроме уверенного движения вперёд.

«Мы прошли очень важный путь и сделали это достойно, но можем добиться большего. Ещё раз большое вам спасибо. Мы будем повышать налоговую дисциплину и усиливать давление на теневую экономику, а не проверять тех, кто работает в правовом поле. Мы сильно отстали, но тем заметнее результат, когда мы действуем в правильном направлении, в коем наши прокуроры нам помогают следовать неукоснительно. У меня оптимистичное настроение, мы рассчитываем в этом году на нарастающее положительное движение. Я убеждён, что всё больше и больше жителей Дагестана почувствуют реальное улучшение качества своей жизни», – заявил Владимир Васильев.

О важности работы прокуроров сказал в своём выступлении и главный федеральный инспектор РД Александр Степанов. По его мнению, на протяжении почти трёх столетий прокуратура РФ убедительно доказывала своё главное предназначение – обеспечение верховенства закона и соблюдения законных прав граждан и государства. «Сегодня вы являетесь мощным и слаженным механизмом в борьбе с преступностью и опорой нашего государства в деле усиления роли России на международной арене», – обратился он к присутствующим.

Со своей стороны министр внутренних дел по РД Абдурашид Магомедов присоединился к словам поздравления и поблагодарил ведомство за совместную работу и проявляемую принципиальность.

Председатель Региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров Султан Салаутдинов выразил мнение, что сегодня в республике создана такая атмосфера, когда работе прокуроров никто не препятствует. Обращаясь к молодым коллегам, он призвал их работать так, чтобы они в будущем могли завершить службу с чистой совестью и с осознанием того, что добросовестно трудились на благо родины.

Затем особо отличившиеся работники прокуратуры, а также ветераны получили ведомственные награды. А молодые специалисты – приняли Присягу прокурора на верность Закону и честную государственную службу.