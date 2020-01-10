Полиция не нашла подтверждений рабства на ферме в Дагестане

Сотрудники полиции посетили ферму в Карабудахкенте и не нашли фактов применения принудительного труда. Супружеская пара не сбежала из рабства, а покинула ферму из-за отсутствия работы, пришли к выводу в МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", общественное движение "Альтернатива", занимающееся проблемой рабства, заявило об освобождении в Дагестане с начала 2020 года трех человек. Один из них, 69-летний житель Магнитогорска, провел в трудовом рабстве 24 года. Пожилой мужчина находится в московском офисе "Альтернативы", ведется поиск его родственников. 7 января "Альтернатива" сообщила также о супружеской паре, которой удалось сбежать с фермы, где их несколько месяцев вынуждали бесплатно работать. Следком Дагестана назначил доследственную проверку.

"На ферме побывали сотрудники полиции. Хозяина они не застали. Но там были другие работники. Они не подтвердили, что их принуждают к работам, и рассказали, что добровольно приехали в Дагестан. Кроме того, у них были смартфоны, и никто им не запрещал пользоваться мобильными телефонами", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Дагестана.

По данным ведомства, супружеская пара неоднократно приезжала на эту ферму на сезонные работы. "Сейчас работы на ферме было мало и поэтому они решили уехать", - отметил представитель МВД.

Он рассказал, что супруги сами добрались до автостанции в Махачкале, но там обратились к сотруднику полиции, сказав, что у них нет возможности вернуться домой. Полицейский связался с представителем движения "Альтернатива" в Дагестане Закиром Исмаиловым и тот оплатил им билеты, добавил представитель ведомства.

В МВД Дагестана считают, что трудового рабства в республике не осталось. "В 90-х годах прошлого столетия и начале 2000-х годов были факты применения рабского труда. Сейчас хозяева понимают, что использовать принудительный труд невыгодно, так как в случае выявления подобных фактов, грозят большие штрафы, уголовное преследование. Единственное, оплата труда может быть низкой, но запретить работать за малую сумму никто не может", - пояснил представитель МВД.

Координатор движения "Альтернатива" в Дагестане Закир Исмаилов подтвердил, что о супружеской паре, у которой нет денег на дорогу в Москву, он узнал от сотрудника полиции.

"Мне позвонил сотрудник полиции и сообщил, что два человека находятся на автостанции в Махачкале, откуда отправляются автобусы в Москву, но у них нет денег на проезд. Это было вечером 7 января. Я сразу приехал. Особо переговорить с ними не удалось. Я оплатил им билеты, и они уехали", - рассказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".

Однако дагестанские следователи намерены опросить работников и владельца фермы, на которой работала супружеская пара. Кроме того, их московским коллегам будет направлено поручение опросить и саму супружескую пару, сообщили в республиканском следственном управлении Следкома корреспонденту "Кавказского узла".