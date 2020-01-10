ЗАМАНА - В Дагестане в 2 раза возросла перевалка нефти

В Дагестане в 2 раза возросла перевалка нефти

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10 января, 2020. Пятница 14:35
В Дагестане в 2 раза возросла перевалка нефти

В 2019 году махачкалинский порт перевалил более 4,2 миллион тонн нефти. Это в 2 раза больше , если сравнить с 2018 годом. 

В Дагестане в 2 раза возросла перевалка нефти
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Более того, эти числа в 4 раза больше итогов 2017 года (1 млн тонн).

 

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