Более того, эти числа в 4 раза больше итогов 2017 года (1 млн тонн).
В Дагестане в 2 раза возросла перевалка нефти
- Автор Мадина
- 10 января, 2020. Пятница 14:35
В 2019 году махачкалинский порт перевалил более 4,2 миллион тонн нефти. Это в 2 раза больше , если сравнить с 2018 годом.
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