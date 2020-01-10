Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение» утвердил распределение более 95 млрд рублей субсидий на строительство объектов здравоохранения. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Правительства Российской Федерации.

Данным распоряжением утверждено адресное (пообъектное) распределение выделенных субсидий. На строительство объектов здравоохранения в 46 регионах РФ в текущем году будет выделено 35,50 млрд рублей, в 2021 году – 29,54 млрд рублей, а в 2022 году – 30,5 млрд рубл. Средства предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 объектов, которые впервые софинансируются из госбюджета.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено строительство и в г. Махачкале государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан "Республиканский противотуберкулезный диспансер" на 320 мест.

Мощность I очереди строительства (корректировка проектно-сметной документации) противотуберкулезного диспансера со стационаром, подлежащей вводу в эксплуатацию в 2021 году, составляет 160 коек на площади 24,78 тыс. кв. м. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 784 103 тысяч: в 2020 году – 475 000 тыс., в 2021 году – 309 103 тыс.).