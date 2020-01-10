ЗАМАНА - У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

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10 января, 2020. Пятница 09:45
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
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"У нас есть разведданные из многих источников, в том числе от разведок наших союзников и нашей собственной. Эти доказательства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля - воздух", - сказал он.

Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.

"Канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань говорил с главой МИД Ирана Зарифом. Шампань дал ясно понять, что канадские официальные лица должны быть немедленно допущены в Иран, чтобы иметь возможность предоставлять консульскую помощь, помогать в опознании жертв и участвовать в расследовании", - сказал он. "Министр Зариф подтвердил, что продолжит этот диалог с Канадой, так как мы ищем ответы на вопросы", - сообщил Трюдо.

По его словам, у Ирана есть намерение допустить канадских консульских работников в страну, чтобы оказать необходимую помощь родственникам погибших.

 

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