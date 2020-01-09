Кизлярцы почтили память жертв теракта 9 января 1996 года

Сегодня, 9 января, в Кизляре прошел траурный митинг, посвященный 24-й годовщине со дня нападения на город Кизляр и захвата заложников в здании городской больницы. Почтить память тех, чьи жизни унесла кровавая трагедия 1996 года, пришли кизлярцы разных поколений.

К собравшимся обратился глава городского округа «город Кизляр» Александр Ильич Шувалов, сказав, что трагические события, происшедшие 9 января 1996 года, вызвали гнев и возмущение жителей не только нашего города и республики, но и всей страны и мирового сообщества.

- Преступные действия террористов, варварские и бесчеловечные, унесли десятки жизней ни в чем неповинных людей. Горе пришло в каждый дом, отозвалось в сердцах людей острой болью независимо от того, коснулось ли оно лично его или нет. Почти сутки мирные жители нашего города вместе с бандитами находились в больнице после разбойного нападения. Впоследствии террористов вытеснили за пределы города, в район села Первомайское, где они были полностью разбиты, а заложники освобождены, — напомнил Александр Ильич.

Глава города отметил, что во всех этих трагических испытаниях кизлярцы принимали самое активное участие. Это сотрудники ГОВД Кизляра и других силовых ведомств, принявшие на себя первый удар террористов, водители автоколонны, которые выводили из Кизляра автобусы с заложниками, депутаты Народного Собрания Республики Дагестан и Государственной Думы Российской Федерации, жители нашего города, оказывавшие активную поддержку и содействие, и все остальные, кто, рискуя своей жизнью, спасал мирных жителей.

- В эти и последующие после 9 января дни, как никогда, кизлярцы всех конфессий и национальностей продемонстрировали интернационализм, понимание, оказали всестороннюю помощь и поддержку. Особенно это проявилось в больнице по отношению к больным и раненным, взрослым и детям, когда у всех было чувство солидарности и единения, и ощущение того, что все кизлярцы — это единая семья. Благодаря всесторонней поддержке, ценою больших усилий удалось предотвратить самую главную трагедию, при которой могло бы пострадать еще больше людей. Надо сказать, что на помощь кизлярцам в это трудное время пришли все: от руководства республики до простых жителей Дагестана и городов-побратимов, — продолжил Шувалов. — Сегодня мы вспоминаем погибших, отдавших свои жизни во имя защиты родного города, республики и страны. Кизлярцы выражают искренние соболезнования семьям погибших в результате захвата больницы. Об этом подвиге, который совершили кизлярцы 9 января 1996 года, мы никогда не забудем.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания.

После чего глава Кизляра пожелал всем жителям беречь наш город, поддерживать и понимать друг друга, чтобы мы все жили на своей малой Родине – Кизлярщине – единой и дружной семьей.

К собравшимся обратился председатель Общественной палаты г.Кизляра Магомед-Азиз Юсупович Хаппалаев. Он особо подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи с правильными ценностями и идеалами, чтобы никогда больше такие трагедии не повторялись.

От кизлярской молодежи выступил активист Молодежного совета при главе ГО «город Кизляр» Марат Магомедов: «Мы едины в желании противостоять терроризму. Сегодняшний митинг – наша скорбь и боль о погибших. Кизляцы показали свое мужество, сплотившись в единое целое. И подвиг героев, отстаивавших наш город, мы не забудем никогда».

Сотни кизлярцев в этот день, как и каждый год, пришли в парк, где установлен памятник жертвам теракта 9 января 1996 года, памятник воинам-приморцам, погибшим в Дагестане в 1999 году за сохранение единства и мира на Кавказе. И спустя 24 года все принесли цветы, которые оставили у монументов.

Затем участников памятного мероприятия принимал краеведческий музей имени П.И.Багратиона и выставка, на которой представлены личные вещи погибших, фотографии как свидетельства тех страшных дней в судьбе нашего города.