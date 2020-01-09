ЗАМАНА - СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда

СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда

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09 января, 2020. Четверг 15:59
СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда

Информацию об использовании рабского труда в Дагестане, размещенную в СМИ и в интернете, проверят следователи. По результатам доследственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда
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Так, по предварительным данным, в октябре 2019 года супруги Сергей и Ольга из Москвы приехали на заработки в Дагестан, где работали на одной из теплиц Карабудахкентского района. Однако денег за свой труд от хозяина фермы они не получали.

Спустя несколько недель пострадавшие попытались сбежать от работодателя, но их поймали, вернули обратно и избили. Вторая попытка бегства, предпринятая в начале января, оказалась более удачной. Супругам удалось покинуть ферму, а затем и уехать из республики. По другой информации, 69-летний Виктор Б. из Магнитогорска 15 лет жил в различных районах Дагестана, где бесплатно работал на кирпичных заводах, каменоломнях, а также пас скот. Следователям в ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства этих событий.

 

 

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