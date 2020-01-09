Ситуация на Ближнем Востоке, обострившаяся в связи с ирано-американским конфликтом и создающая угрозу безопасности полетов, затягивает открытие регулярного авиасообщения между Махачкалой и Тегераном. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

Росавиация 8 января рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами в связи наличием рисков для безопасности полетов.

"В настоящее время ведутся переговоры с представителями Ирана о возможном выполнении регулярных рейсов из аэропорта Махачкалы в Тегеран. Складывающаяся на Ближнем Востоке ситуация с выполнением рейсов гражданскими воздушными судами осложняет переговорный процесс и, следовательно, затягивает вопрос открытия авиасообщения по маршруту Махачкала - Тегеран", - сказал представитель аэропорта.

В среду в авиакомпании Utair, выполняющей рейсы из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) сообщили, что подготовили альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака - через Египет и Кипр. Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра и ждет подтверждения от Египта и Росавиации. Первый такой рейс запланирован на 10 января.

О ситуации на Ближнем Востоке

Вашингтон в ночь на 3 января нанес авиаудар по авиабазе в Ираке, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран в ночь на 8 января нанес в ответ ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные шаги не намереваются.