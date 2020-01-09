Прием предложений для определения целей расходования федерального гранта

Жители Дагестана могут высказать свои предложения по освоению средств федерального гранта, выделенного Правительством Российской Федерации за эффективную работу руководства республики.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 30 ноября 2019 года №2875-р, за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъекта Дагестану выделен грант в сумме 1267950,1 тыс. руб.

По инициативе Главы Республики Дагестан Владимира Васильева решение о том, куда будут направлены средства, будет принято исходя из перечня приоритетных направлений, сформированного по итогам общественного обсуждения.

Формирование перечня приоритетных направлений по освоению средств федерального гранта осуществляется в три этапа.

На первом этапе, который продлится до 22 января, представители общественных организаций, профессиональных союзов, бизнес-сообщества и все заинтересованные лица могут представить свои предложения с обоснованием их целесообразности следующим образом:

- заполнить онлайн-форму по ссылке;

- отправить на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (с указанием ФИО и краткого описания предложения (в теме письма необходимо указать «Предложения по расходованию гранта»)

-оставить отклик на официальных страницах Минэкономразвития РД в социальных сетях (Instagram, Facebook).

По завершении первого этапа будет проведен анализ поступивших предложений и сформирован перечень популярных предложений (не менее 5 по каждому направлению) по отраслевым направлениям, который будет представлен для онлайн-голосования. Второй этап продлится до 11 февраля 2020 года.

При формировании перечня популярных предложений будет учитываться социально- экономический эффект от их реализации, требования законодательства о разграничении полномочий между публично-правовыми образованиями, а также использование возможностей имеющихся инструментов и ресурсов.

На третьем этапе перечень приоритетных предложений (не менее 3х предложений по каждому направлению) по итогам онлайн-голосования будет направлен руководству республики для принятия решения.