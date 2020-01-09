Согласно Распоряжению Правительства РФ от 30 ноября 2019 года №2875-р, за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъекта Дагестану выделен грант в сумме 1267950,1 тыс. руб.
По инициативе Главы Республики Дагестан Владимира Васильева решение о том, куда будут направлены средства, будет принято исходя из перечня приоритетных направлений, сформированного по итогам общественного обсуждения.
Формирование перечня приоритетных направлений по освоению средств федерального гранта осуществляется в три этапа.
На первом этапе, который продлится до 22 января, представители общественных организаций, профессиональных союзов, бизнес-сообщества и все заинтересованные лица могут представить свои предложения с обоснованием их целесообразности следующим образом:
- заполнить онлайн-форму по ссылке;
- отправить на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.(с указанием ФИО и краткого описания предложения (в теме письма необходимо указать «Предложения по расходованию гранта»)
-оставить отклик на официальных страницах Минэкономразвития РД в социальных сетях (Instagram, Facebook).
По завершении первого этапа будет проведен анализ поступивших предложений и сформирован перечень популярных предложений (не менее 5 по каждому направлению) по отраслевым направлениям, который будет представлен для онлайн-голосования. Второй этап продлится до 11 февраля 2020 года.
При формировании перечня популярных предложений будет учитываться социально- экономический эффект от их реализации, требования законодательства о разграничении полномочий между публично-правовыми образованиями, а также использование возможностей имеющихся инструментов и ресурсов.
На третьем этапе перечень приоритетных предложений (не менее 3х предложений по каждому направлению) по итогам онлайн-голосования будет направлен руководству республики для принятия решения.