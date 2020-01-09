Пользователи соцсетей отметили позитивные изменения в здравоохранении Дагестана

В последнее время в здравоохранении Дагестана наблюдаются позитивные изменения, которые говорят о развитии данной отрасли: открытие новых медучреждений, закупка современного медицинского оборудования, высокотехнологические операции и т.д. Особую роль, конечно, играют врачи. Специалисты, которые добросовестно выполняют свои обязанности. А таких в Дагестане немало. Пользователь соц.сети «Фейсбук» Наташа Качалаева у себя на странице разместила пост о дагестанских врачах, которые помогли ее сыну.

«Когда я узнала о том, что моему почти 16-летнему сыну предстоит серьезная операция на запястье, я запаниковала. Сказались последствия старого открытого перелома 10-летней давности. Сегодня многие пациенты ожидают, что отношение в больницах ужасное, лекарств нет, а медики без денег даже не смотрят на больного. Я узнавала, где можно сделать нужную нам операцию за пределами республики, но заведующий отделения ортопедии Республиканской детской клинической больницы имени Кураева Иса Алиевич Алиев на консультации убедительно и доступно объяснил, что операция, а именно — установка аппарата Илизарова — это только 30 % пути к выздоровлению, а потому оставалось надеяться на то, что дома и стены помогают. К тому же, на вопрос о стоимости операции Иса Алиевич ответил столь же уверенно и безапелляционно: «Операцию делают бесплатно!».

Сына прооперировали 14 ноября, бесплатно установили дорогостоящий аппарат, после чего он пролежал в больнице добрых полтора месяца. Выписывался сын из больницы накануне Нового года, когда отделение уже было празднично украшено, чтобы радовать маленьких пациентов. Мне разрешили быть рядом первые четыре дня после операции. В эти четыре дня у меня полностью разрушились все эти ужасные стереотипы о наших больницах.

Отношение к маленьким пациентам со стороны медперсонала было прекрасное. Никто не намекал на материальную составляющую лечебного процесса, каждый четко выполнял свою работу. Никто не выписывал рецептов с поручением купить недостающие медикаменты. Лекарства были абсолютно все! Дежурные медсестры, сменяя друг друга, советовали не терпеть боль, а говорить, чтобы обезболили, как мы и делали, получая обезболивание по первой просьбе в любое время суток. Обход, перевязки строго по расписанию, везде чистота и порядок.

Особенно порадовало наличие игровой детской комнаты, хоть нам не по возрасту, а малышам радость. А то, как работает кухня, вообще удивило — 6 раз в день дети и мамочки получали полноценное питание: вкусная каша на завтрак, после за вторым, часто фруктовым или молочным завтраком, был плотный обед, свежеиспеченные булочки с повидлом или ватрушки на полдник, ужин и вечерний кефир. Вполне себе разнообразное меню с мясом и фруктами. Ближе к выписке мой почти взрослый ребенок был в отделении абсолютным старожилом – у него уже четыре раза поменялись соседи по палате).

Ни разу за все время он ни на что не пожаловался. Лечащий врач, совсем молодой на вид Асхаб Омарович Омаров, сначала наотрез отказывался фотографироваться, но потом все же позволил запечатлеть работу в процессе. Ответственный и пунктуальный, с хорошим чувством юмора, он легко и быстро находит общий язык с маленькими пациентами, и они искренне доверяют ему. Заслуженный врач РЛ Иса Алиевич Алиев, доктор Асхаб Омарович Омаров, старшая медсестра Кызайбат Гасанова, перевязочная сестра Хамис Будайчиева и санитарка перевязочного кабинета Елена Васильченко, постовая дневная медсестра Муминат Расулова, сестра-хозяйка Умасалимат Нурмагомедова, все остальные дежурные медсестренки и санитарки – всем вам огромное материнское СПАСИБО от всей души, здоровья и больших успехов. Вы честно и добросовестно делаете свою работу, которая для каждого из пациентов – форс-мажор, беспокойство и боль. Вы лечите, дарите облегчение безоговорочно, несмотря на возраст и социальный статус ваших больных.

Отдельное СПАСИБО Исе Алиевичу, который как капитан корабля задает в своем отделении верный курс. В общем, моя история о том, как ужасные ожидания чудесным образом не совпали с реальностью. А она такова — получить медицинскую помощь на достойном уровне в республике вполне РЕАЛЬНО, и это прекрасно! Завтра первый после праздника рабочий день. Ортопедическое отделение вновь заполнится плановыми и экстренными больными, снова операции, перевязки, рентген и все такое. Пусть всем героям моей истории в жизни встречаются только благодарные пациенты, а всем пациентам желаю таких медиков, чья работа заслуживает всяческого поощрения! Министерство здравоохранения РД СПАСИБО!», — написала Наташа Качалаева у себя на странице.

P. S.

Орфография и пунктуация автора поста сохранены.