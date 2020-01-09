В Дагестанском центре РАН началась процедура выборов руководителя

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписал приказ о начале процедуры выдвижения кандидатур на выборы председателя Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ДФИЦ РАН). Приказом №1352 от 09.12.2019 г. объявлено о приеме документов кандидатов на должности руководителей семи научных организаций, подведомственных Минобразования России, в числе которых и Дагестанский ФИЦ РАН. Как удалось выяснить «АиФ Дагестан», 16-17 декабря состоялось выдвижение кандидатур научными институтами, входящими в состав ДФИЦ РАН, по результатам которого на голосование были предложены 5 претендентов.

17 декабря состоялось голосование объединенного ученого совета ДФИЦ РАН, по результатам которого Совет выдвинул три кандидатуры, получивших более половины голосов. Это - Мусаев Махач Абулаевич, врио директора Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, Рабазанов Нухкади Ибрагимович, главный научный сотрудник Прикаспийского института биологичесих ресурсов ДФИЦ РАН и Муртазаев Акай Курбанович, врио руководителя ДФИЦ РАН.

Результаты рейтингового голосования:

А. Муртазаев - 25 «за», 9 «против»;

М. Мусаев - 23 «за», 11 «против»;

Н. Рабазанов - 18 «за», 16 «против».

По данным «АиФ Дагестан», состав объединенного ученого совета ДФИЦ РАН утвержден в сентябре 2019 года приказом Акаем Муртазаевым, в его состав входит 35 членов, трое из которых не являются сотрудниками ДФИЦ РАН и включены по личной инициативе врио председателя ДФИЦ РАН. Кандидаты на должность председателя ДФИЦ РАН представили пакеты документов в Министерство образования и науки России и ждут утверждения в Министерстве, Российской академии наук и Комиссии по кадровым вопросам Совета по науке и образованию при Президенте РФ. После утверждения кандидатур, в течении 30 суток назначается дата выборов председателя общим собранием трудового коллектива ДФИЦ РАН (число голосующих превышает 650 человек).