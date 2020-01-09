На юге Дагестана создан крупный питомник плодовых сортов деревьев

Один из крупных питомников плодовых сортов деревьев на юге Дагестана создан в Магарамкентском районе.

Садоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Магарамкентского района.

Главой района Фаридом Ахмедовым была поставлена задача о создании в районе крупного питомника.

В районе, в котором успешно развивается садоводство, необходим обязательно был питомник. Стояла задача, чтобы это питомник был самых перспективных сортов плодовых, основная задача которого являлось своевременное исключение устаревших сортов, применение новых технологий, обеспечивающих развитие мощных, закалённых растений.

Одним словом, по поручению руководства района, при активном содействии отдела сельского хозяйства района, в с.Гильяр у сельхозпроизводителя Фейзуддина Ибрагимова создан питомник, где на сегодня любой желающий может приобрести саженцы самых лучших сортов яблок, груш, абрикос, гранат, слив, черной смородины и других сортов деревьев. 100 тыс.саженцев самых перспективных и современных сортов фруктовых, плодовых деревьев имеется на сегодня в питомнике.

Это питомник маточников, саженцев самых перспективных сертифицированных сортов. Основная задача — своевременное исключение устаревших сортов, применение новых технологий, обеспечивающих развитие мощных, закалённых растений.

Материал для закладки согласован и приобретен у Краснодарского института научных исследований. Это самые современные и востребованные сорта фруктовых, плодовых деревьев. Среди них черный абрикос «Черный принц», сорт яблони «Анжелика и другие. Жители района и все желающие теперь имеют возможность приобрести и посадить у себя в хозяйстве гарантированные, сертифицированные сорта деревьев.