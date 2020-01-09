В Махачкале прошёл форум «Пчеловоды Дагестана»
- Автор Мадина
- 09 января, 2020. Четверг 09:35
В среду, 8 января, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана прошел форум «Пчеловоды Дагестана».
Участниками форума стали глава Минсельхозпрода РД Абзагир Гусейнов, советник премьер-министра РД Гасан Гусейнов, член Общественной Палаты республики, председатель Общественного Совета Минсельхозпрода Дагестана Вагаб Казибеков, председатель «Общества пчеловодов Дагестана» Арсен Абигасанов, специалисты Минсельхозпрода РД, а также более 100 пчеловодов с разных уголков Дагестана.
Работа форума началась с выступления Абзагира Гусейнова. Он в своей речи отметил, что руководством республики уделяется немалое внимание развитию бренда дагестанского меда и его продвижению на региональные и международные рынки.
Глава ведомства сообщил о необходимости создания дагестанскими пчеловодами общественного коллегиального органа, который будет выступать координационным центром для взаимодействия с госструктурами, и защищать интересы этой отрасли сельского хозяйства.
Кроме того, Гусейнов информировал участников форума о различных мерах государственной поддержки, которую могут получить пчеловоды.
Далее Абзагир Гусейнов рассказал о различных мерах государственной поддержки, на которые могут претендовать пчеловоды. По словам министра, если пчеловоды объединятся в СПоКи, то смогут претендовать на более широкий спектр видов поддержки.
Также в рамках форума были затронуты такие темы, как поддержка участия пчеловодов региона на международных ярмарках и иных мероприятиях, отведения площадок на сельскохозяйственных рынках Дагестана для сбыта товара, ведения работ по восстановлению популяции кавказской горной породы пчел и т. д.
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