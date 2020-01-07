Владимир Васильев награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви.

В ходе праздничных мероприятий архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам подчеркнул духовную важность налагаемую на Главу региона: «Глава обязан не только руководить, но и утешить, поддержать, направить, помочь, и помнить, что и над ним есть Бог. Руководитель всегда на острие меча», - отметил Варлаам.

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за высокие заслуги наградил Владимира Васильева орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви. Владимир Васильев рассказал о важном значении подвижнической деятельности Махачкалинской епархии Русской православной церкви, о вкладе церкви в поддержание мира и согласия в республике, воспитании подрастающего поколения, формировании высоких моральных и нравственных ценностей. «Убеждён, что сложившееся сотрудничество между органами исполнительной власти республики, органами местного самоуправления и религиозными организациями в реализации социально значимых духовно-просветительских проектов, программ будет и впредь иметь первостепенное значение для развития гражданского общества Дагестана. Пусть этот жизнеутверждающий праздник войдет с миром и любовью в каждый дом, в каждую семью и оправдает мечты и ожидания каждого из вас. Желаю всем православным христианам в праздник Рождества Христова здоровья, успехов и благополучия!»,- заключил Владимир Васильев. Напомним, что сегодня православные христиане республики празднуют Рождество Христово.