Владимир Васильев поздравил православных христиан республики с Рождеством Христовым

Предоставляя слово Главе Дагестана, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам отметил большую ответственность, которую налагает должность руководителя столь высокого ранга: «Он должен не только руководить, но и утешить, поддержать, направить, заставить, проследить, помочь, поблагодарить и остаться человеком, который понимает, что и над ним есть Бог, а его мысли и действия тоже будут оценены. Руководитель всегда на острие меча», - сказал в частности архиепископ Махачкалинский и Грозненский.

Далее Варлаам по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за внимание и помощь Махачкалинской епархии и в связи с 70-летием наградил Главу Дагестана орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви.

В свою очередь Владимир Васильев назвал это высокой честью, отметив, что награда ко многому обязывает, является своего рода авансом и нужно ещё много сделать, чтобы соответствовать ей. Глава Дагестана также сказал, что принимает орден с благодарностью и обратился к прихожанам: «Искренне поздравляю духовенство Махачкалинской епархии и всех православных верующих Дагестана с праздником Рождества Христова. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих в России радость и надежду, приобщение к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа. Он объединяет людей в стремлении творить благие дела, пробуждает всех нас делиться заботой и вниманием к ближним и нуждающимся. Созидательная сила Рождества олицетворяет торжество идей милосердия, добра, мира и справедливости, оказывает позитивное влияние на зрелость и чистоту помыслов людей, стремящихся жить в мире и согласии, определяя высшей ценностью уважение друг к другу, вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности».

Руководитель региона отметил плодотворную, истинно подвижническую деятельность Махачкалинской епархии Русской православной церкви, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей республике, укреплению высоких моральных, нравственных идеалов, воспитанию подрастающего поколения.

«Благодарю Вас, глубокоуважаемый Владыка, а также всех священнослужителей Махачкалинской епархии за подвижнические труды по укреплению духовно-нравственного здоровья нашего общества на благо республики и каждого её жителя. Убеждён, что сложившееся сотрудничество между органами исполнительной власти республики, органами местного самоуправления и религиозными организациями в реализации социально значимых духовно-просветительских проектов, программ будет и впредь иметь первостепенное значение для развития гражданского общества Дагестана. Пусть этот жизнеутверждающий праздник войдет с миром и любовью в каждый дом, в каждую семью и оправдает мечты и ожидания каждого из вас.

Желаю всем православным христианам в праздник Рождества Христова здоровья, успехов и благополучия!»,- заключил Владимир Васильев.

В продолжение мероприятия для награждения был приглашён министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров который посетил рождественскую службу.

Владимир Васильев отметил, что соседи из Чеченской республики всегда одними из первых отзываются, если в Дагестане случается беда.

«Не так давно, весной, когда у нас в горах сгорело 16 домов, одними из первых, кто оказал помощь, были наши соседи из Чечни. И вот сегодня, в праздник, министр у которого как я догадываюсь, есть много дел, нашёл время, что бы выразить своё отношение»,- подчеркнул Глава Дагестана.

По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за внимание и помощь Махачкалинской Епархии и в связи с 50-летием архиепископ Махачкалинский и Грозненский вручил Джамбулату Умарову орден «Славы и Чести» третьей степени Русской православной церкви.

Министр Чечни отметил, что это награда всему Чеченскому народу, преобразившемуся после страшных испытаний, которые ему пришлось пережить и осознавшего свою роль в нашем государстве, в этом многообразии и соцветии конфессий и культур.