Рейтинг влияния глав субъектов РФ в декабре 2019 года

Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в декабре 2019 года

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук

1.Федеральная политика в отношении регионов

Среди проблем, которые с большой вероятностью будут находиться в центре особого внимания федеральной власти в 2020 году, логично выделить несколько ключевых.

Во-первых, особое внимание к контролю за реализацией нацпроектов. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал «усилить и детализировать» личную ответственность руководителей в этой сфере. Такие задачи предполагают более жесткий и регулярный контроль Центра за ситуацией - недаром президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал неправильным подход, при котором «деньги выделены, и на этом наши федеральные коллеги в ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершёнными».Но решение такой задачи предполагает и вовлечение граждан на местах в осуществление функций контроля. Говоря об уровне информированности жителей о реализации нацпроектов, президент призвал не только выделить средства на информационное сопровождение таких программ, но и наладить «постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями». Нацпроекты становятся важной составляющей новой социальной повестки, с которой выступает руководство страны, и поэтому можно ожидать масштабного усиления мер контроля за социальной сферой в 2020 году.

Во-вторых, поддержка учреждений первичного звена системы здравоохранения. Этой проблеме в декабре было уделено внимание и в ходе большой пресс-конференции президента, и на заседании Госсовета по аграрной политике, и в рамках «Разговора с Дмитрием Медведевым».

В-третьих, значимой становится повестка, связанная с празднованием 75-летнего юбилея Победы. Например, в ходе встречи президента с главами палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость не только внешнеполитической, но и «домашней работы» в рамках решения этой задачи, а сам Владимир Путин отметил, что в поддержке ветеранов «эффективность многократно повышается, если каждый депутат, каждый руководитель на местном уровне, на региональном… занимается той или другой проблемой лично». Такие приоритеты предполагают более высокую степень личной ответственности муниципальных и региональных руководителей в случае любых инцидентов в данной сфере – причем касающихся не только поддержки ветеранов, но и содержания памятных мест и музейных учреждений, а также реализации образовательных программ и патриотического воспитания молодежи. Это означает более жесткую реакцию Центра в случае недоработок региональных администраций в данной сфере, но дополнительно стимулирует губернаторов и глав муниципальных образований к взаимодействию с общественными организациями и депутатами различных уровней.

В-четвертых, развитие сельских территорий.Значительная часть дискуссии в ходе декабрьского заседания Госсовета по вопросам аграрной политики и часть вопросов в ходе встречи президента с представителями общественности в Адыгее была посвящена этой теме. Для решения этого вопроса также будет логичным сочетание более жесткого контроля Центра с привлечением общественности к независимому мониторингу ситуации в данной сфере. Показательно, что в рамках заседания Госсовета обсуждалась необходимость разработать специальную программу по развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления сельских территорий. Это вполне согласуется с прогнозом АПЭК о значительной кадровой перезагрузке на муниципальном уровне (по крайней мере, среди руководства наиболее значимых муниципальных образований), которого можно ожидать в ближайшие годы наряду с более пристальным интересом правоохранительных органов к антикоррупционной политике в сфере местного самоуправления.

В 2020 году стоит ожидать:

• новых антикоррупционных процессов в отношении влиятельных региональных и муниципальных чиновников;

• роста влияния оценок эффективности выполнения нацпроектов и организации работы медицинских учреждений первичного звена для дальнейших кадровых перспектив губернаторов;

• создания дополнительных площадок для взаимодействия региональных администраций с общественными организациями и повышения роли НКО, способных осуществлять независимый мониторинг реализации наиболее значимых государственных программ.

2.Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Губернаторы, вступившие в должность по итогам Единого дня голосования-2019, используют благоприятный период для укрепления своего влияния на муниципальные органы власти. Такая политика может касаться как кадровой сферы, так и перераспределения полномочий между региональными и муниципальными администрациями.

Следствием «кадрового доминирования» становятся перестановки в руководстве муниципальных образований. Так, в декабре состоялась отставка главы Оренбурга Дмитрия Кулагина, врио главы города был назначен Владимир Ильиных -- как и губернатор региона Денис Паслер, уроженец Североуральска (в 2014-2016 годах он занимал пост мэра этого города). Это назначение можно рассматривать в рамках долгосрочного тренда на перезагрузку муниципальных элит, в том числе за счет привлечения кадров из других регионов («варягов»).

Очевидно, что в 2020-2021 годах (особенно в контексте приближения парламентских выборов) наличие опыта выстраивания эффективных каналов коммуникации с жителями будет чаще учитываться при отборе кадров для перехода на должности глав администраций, -- по крайней мере, наиболее многонаселенных или экономически значимых муниципальных образований.

Примером борьбы за перераспределение полномочий от местных к региональным администрациям является подготовка соответствующего законопроекта в Липецкой области (документ был поддержан областным Советом депутатов в декабре). Инициатива предполагает передачу на областной уровень полномочий в сфере планировки территории, землепользования, застройки, градостроительной политики, а также дорог, транспорта и теплоснабжения. Этот сюжет иллюстрирует и другую закономерность – усиления публичной критики действий региональных властей со стороны представителей местных элит в субъектах, где прошли губернаторские выборы, в интервале нескольких месяцев после завершения данных кампаний. Так, скептическую оценку законопроекту о передаче полномочий дал председатель Липецкого городского совета Игорь Тиньков.

Одной из резонансных тем, которая может привлечь внимание политического класса и федеральных СМИ, в 2020 году станут внутриэлитные взаимоотношения и кадровые перестановки в Иркутской области. С учетом сложной внутриэлитной конфигурации в регионе новым руководством области выбран осторожный подход к кадровой политике. Так, на конец декабря 2019 года остались в должности многие ключевые фигуры исполнительной власти Приангарья (включая первого вице-губернатора Владимира Дорофеева и председателя правительства Руслана Болотова). Тем не менее, учитывая позиционирование врио губернатора Игоря Кобзева в качестве жесткого антикризисного управленца, до Единого дня голосования возможны резонансные отставки местных чиновников, инициированные новой командой (возможно, уже весной 2020 года).

3.Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Большая пресс-конференция Владимира Путина, кадровые перестановки, реализация крупных инфраструктурных проектов, а также проблемы распределения полномочий между региональными и муниципальными властями находятся в числе факторов, повлиявшими на позиции участников рейтинга в декабре 2019 года.

Входят в число фигурантов рейтинга врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (65-е место) и врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (83-е место).

Теряет позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 3-го на 6-е место).Вероятно, сказываются накопленные проблемы в региональной экономике, прежде всего в нефтегазохимии и аграрном секторе, и определенно преждевременное, хотя и не демонстративное обозначение близкими к главе республики деятелями намерений Минниханова вновь выдвигаться на пост главы республики.

Укрепляются позиции губернатора Тульской области Алексея Дюмина (перемещается с 5-го на 3-е место), анонсировавшего программу реконструкции транспортной инфраструктуры региона, предполагающую, в частности, ремонт 14 мостов к 2022 году. Проект строительства нового терминала аэропорта Рощино до конца 2023 года с предполагаемым объемом инвестиций около 6 млрд рублей способствует укреплению позиций губернатора Тюменской области Александра Моора (с 6-го на 5-е место). После выделения группой банков значительных на строительство 4-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (на общую сумму около 35,8 млрд. рублей) усиливается влияние губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 9-го на 7-е место).

Анонсирование строительства в международном аэропорту Уфы грузового терминала с объемом инвестиций для реализации проекта в размере около 1,3 млрд. рублей становится позитивным информационным поводом для главы Башкирии Радия Хабирова (с 13-го на 10-е место). Одобрение Владимиром Путиным проекта строительства мостачерез реку Лена и запуск газопровода «Сила Сибири»предопределяют усиление влияния главы Якутии Айсена Николаева (с 46-го на 43-е место). После подписания соглашения о создании в Орловской области кластера легкой промышленности укрепляются позиции губернатора региона Андрея Клычкова (с 73-го на 66-е место).

Планы выделить Ингушетии в 2020 году 1,180 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем переселенцев из Чечни, а также перестановки в правительстве республики способствуют укреплению влияния главы региона Махмуда-Али Калиматова (с 61-го на 55-е место). Укрепляются и позиции главы Дагестана Владимира Васильева (с 11-го на 8-е место).

Предложение Минфина перенести реализацию проекта Нижегородского гидроузла для финансирования в том числе строительства терминала «Утренний» в Обской губе способствует ослаблению позиций губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (с 7-го на 12-е места) и переходу в группу с очень сильным влиянием главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 21-го на 19-е место). Переходит в группу с очень сильным влиянием и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 23-го на 20-е место). Покидают эту группу губернатор Белгородской области Евгений Савченко (с 17-го на 24-е место), для которого негативным информационным поводом становится взрыв бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево; глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 20-го на 23-е место) –вероятно, после заявления одного из приглашенных на пресс-конференцию Владимира Путина о нарушениях прав ветеранов и инвалидов в регионе.

Переходят в группу с сильным влиянием глава Карелии Артур Парфенчиков (с 53-го на 48-е место) и Ненецкого автономного округа Вадим Цыбульский (с 54-го на 50-е место). Сохраняется нисходящий тренд для покидающего эту группу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 49-го на 58-е место).

Инициатива о введении регионального экологического стандарта приносит дополнительные политические очки губернатору Челябинской области Алексею Текслеру (с 25-го на 21-е место). Укрепляются позиции главы Ярославской области Дмитрия Миронова (с 36-е на 29-е место), заявившего о продолжении подготовки региона к Чемпионату по волейболу 2022 года несмотря на рекомендацию WADA отказаться от проведения в России крупных спортивных соревнований.

На фоне скептических оценок местной элитой подготовленного областной администрацией законопроекта о перераспределении полномочий от муниципальных к региональным властям теряет позиции губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (с 31-го на 36-е место). По мере приближения губернаторских выборов в Калужской области развивается нисходящий тренд для главы региона Анатолия Артамонова (с 30-го на 38-е место), ставшего фигурантом информационных волн о досрочной отставке.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в ноябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,33 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,13 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 3 5 6,57 Беглов Александр Дмитриевич

Губернатор города Санкт-Петербург 4 4 6,50 Моор Александр Викторович

Губернатор Тюменской области 5 6 6,38 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 6 3 6,25 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 7 9 6,13 Васильев Владимир Абдуалиевич

Глава Республики Дагестан 8 11 6,00 Азаров Дмитрий Игоревич

Губернатор Самарской области 9 8 5,96 Хабиров Радий Фаритович

Глава Республики Башкортостан 10 13 5,91 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра 11 10 5,88 Никитин Глеб Сергеевич

Губернатор Нижегородской области 12 7 5,87 Кожемяко Олег Николаевич

Губернатор Приморского края 13 14 5,84 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 14 12 5,82 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 15 5,79 Бречалов Александр Владимирович

Глава Удмуртской республики 16 18 5,75 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 17 19 5,74 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 18 16 5,70 Артюхов Дмитрий Андреевич

Губернатор Ямало-Ненецкого АО 19 21 5,67 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 20 23 5,65 Сильное влияние Текслер Алексей Леонидович

Губернатор Челябинской области 21 25 5,61 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 22 22 5,58 Кондратьев Вениамин Иванович

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 23 20 5,55 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 24 17 5,53 Усс Александр Викторович

Губернатор Красноярского края 25 26 5,52 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 26 27 5,50 Руденя Игорь Михайлович

Губернатор Тверской области 27 24 5,49 Старовойт Роман Владимирович

Губернатор Курской области 28 29 5,47 Миронов Дмитрий Юрьевич

Губернатор Ярославской области 29 36 5,45 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 30 28 5,42 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 31 32 5,39 Воскресенский Станислав Сергеевич

Губернатор Ивановской области 32 33 5,34 Развожаев Михаил Владимирович

Губернатор города Севастополя 33 35 5,30 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 34 34 5,28 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 35 37 5,26 Артамонов Игорь Георгиевич

Глава администрации Липецкой области 36 31 5,23 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 37 38 5,20 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 38 30 5,17 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 39 44 5,14 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 40 42 5,11 Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области 41 48 5,09 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 42 40 5,05 Николаев Айсен Сергеевич

Глава Республики Саха (Якутия) 43 46 5,03 Коков Казбек Валерьевич

Глава Кабардино–Балкарской Республики 44 47 5,00 Носов Сергей Константинович

Губернатор Магаданской области 45 41 4,95 Чибис Андрей Владимирович

Губернатор Мурманской области 46 43 4,89 Шумков Вадим Михайлович

Губернатор Курганской области 47 39 4,84 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 48 53 4,80 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 49 45 4,73 Цыбульский Александр Витальевич

Глава администрации Ненецкого АО 50 54 4,69 Среднее влияние Белозерцев Иван Александрович

Губернатор Пензенской области 51 50 4,65 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 52 55 4,63 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 53 56 4,61 Паслер Денис Владимирович

Губернатор Оренбургской области 54 51 4,58 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович

Глава Республики Ингушетия 55 61 4,55 Бабушкин Игорь Юрьевич

Губернатор Астраханской области 56 58 4,52 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 57 62 4,50 Травников Андрей Александрович

Губернатор Новосибирской области 58 49 4,49 Томенко Виктор Петрович

Губернатор Алтайского края 59 57 4,40 Кумпилов Мурат Каральбиевич

Глава Республики Адыгея 60 59 4,38 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 61 52 4,35 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 62 69 4,32 Бурков Александр Леонидович

Губернатор Омской области 63 60 4,25 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 64 65 4,23 Кобзев Игорь Иванович

И.о. губернатора Иркутской области 65 - 4,16 Клычков Андрей Евгеньевич

Губернатор Орловской области 66 73 4,00 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 67 70 3,95 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 68 64 3,88 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 69 67 3,86 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 70 63 3,83 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 71 66 3,70 Никитин Александр Валерьевич

Глава администрации Тамбовской области 72 74 3,68 Хорохордин Олег Леонидович

Глава Республики Алтай 73 68 3,63 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 74 78 3,55 Хасиков Бату Сергеевич

Глава Республики Калмыкия 75 72 3,50 Орлов Василий Александрович

Губернатор Амурской области 76 76 3,47 Осипов Александр Михайлович

Губернатор Забайкальского края 77 75 3,45 Фургал Сергей Иванович

Губернатор Хабаровского края 78 77 3,41 Коновалов Валентин Олегович

Председатель Правительства Республики Хакасия 79 82 3,38 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 80 81 3,35 Цыденов Алексей Самбуевич

Глава Республики Бурятия 81 79 3,30 Евстифеев Александр Александрович

Глава Республики Марий Эл 82 71 3,23 Гольдштейн Ростислав Эрнстович

И.о. губернатора Еврейской автономной области 83 - 3,20 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 84 83 3,17 Сипягин Владимир Владимирович

Губернатор Владимирской области 85 85 3,13

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал "Региональные комментарии"), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей(Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики),Минчева Мария (консалтинговое агентство "Город"), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

АПЭК, 2019 г.