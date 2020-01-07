Рейтинг влияния глав субъектов РФ в декабре 2019 года
- Автор Габи
- 07 января, 2020. Вторник 13:29
Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в декабре 2019 года
1.Федеральная политика в отношении регионов
Среди проблем, которые с большой вероятностью будут находиться в центре особого внимания федеральной власти в 2020 году, логично выделить несколько ключевых.
Во-первых, особое внимание к контролю за реализацией нацпроектов. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал «усилить и детализировать» личную ответственность руководителей в этой сфере. Такие задачи предполагают более жесткий и регулярный контроль Центра за ситуацией - недаром президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал неправильным подход, при котором «деньги выделены, и на этом наши федеральные коллеги в ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершёнными».Но решение такой задачи предполагает и вовлечение граждан на местах в осуществление функций контроля. Говоря об уровне информированности жителей о реализации нацпроектов, президент призвал не только выделить средства на информационное сопровождение таких программ, но и наладить «постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями». Нацпроекты становятся важной составляющей новой социальной повестки, с которой выступает руководство страны, и поэтому можно ожидать масштабного усиления мер контроля за социальной сферой в 2020 году.
Во-вторых, поддержка учреждений первичного звена системы здравоохранения. Этой проблеме в декабре было уделено внимание и в ходе большой пресс-конференции президента, и на заседании Госсовета по аграрной политике, и в рамках «Разговора с Дмитрием Медведевым».
В-третьих, значимой становится повестка, связанная с празднованием 75-летнего юбилея Победы. Например, в ходе встречи президента с главами палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость не только внешнеполитической, но и «домашней работы» в рамках решения этой задачи, а сам Владимир Путин отметил, что в поддержке ветеранов «эффективность многократно повышается, если каждый депутат, каждый руководитель на местном уровне, на региональном… занимается той или другой проблемой лично». Такие приоритеты предполагают более высокую степень личной ответственности муниципальных и региональных руководителей в случае любых инцидентов в данной сфере – причем касающихся не только поддержки ветеранов, но и содержания памятных мест и музейных учреждений, а также реализации образовательных программ и патриотического воспитания молодежи. Это означает более жесткую реакцию Центра в случае недоработок региональных администраций в данной сфере, но дополнительно стимулирует губернаторов и глав муниципальных образований к взаимодействию с общественными организациями и депутатами различных уровней.
В-четвертых, развитие сельских территорий.Значительная часть дискуссии в ходе декабрьского заседания Госсовета по вопросам аграрной политики и часть вопросов в ходе встречи президента с представителями общественности в Адыгее была посвящена этой теме. Для решения этого вопроса также будет логичным сочетание более жесткого контроля Центра с привлечением общественности к независимому мониторингу ситуации в данной сфере. Показательно, что в рамках заседания Госсовета обсуждалась необходимость разработать специальную программу по развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления сельских территорий. Это вполне согласуется с прогнозом АПЭК о значительной кадровой перезагрузке на муниципальном уровне (по крайней мере, среди руководства наиболее значимых муниципальных образований), которого можно ожидать в ближайшие годы наряду с более пристальным интересом правоохранительных органов к антикоррупционной политике в сфере местного самоуправления.
В 2020 году стоит ожидать:
2.Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
Губернаторы, вступившие в должность по итогам Единого дня голосования-2019, используют благоприятный период для укрепления своего влияния на муниципальные органы власти. Такая политика может касаться как кадровой сферы, так и перераспределения полномочий между региональными и муниципальными администрациями.
Следствием «кадрового доминирования» становятся перестановки в руководстве муниципальных образований. Так, в декабре состоялась отставка главы Оренбурга Дмитрия Кулагина, врио главы города был назначен Владимир Ильиных -- как и губернатор региона Денис Паслер, уроженец Североуральска (в 2014-2016 годах он занимал пост мэра этого города). Это назначение можно рассматривать в рамках долгосрочного тренда на перезагрузку муниципальных элит, в том числе за счет привлечения кадров из других регионов («варягов»).
Очевидно, что в 2020-2021 годах (особенно в контексте приближения парламентских выборов) наличие опыта выстраивания эффективных каналов коммуникации с жителями будет чаще учитываться при отборе кадров для перехода на должности глав администраций, -- по крайней мере, наиболее многонаселенных или экономически значимых муниципальных образований.
Примером борьбы за перераспределение полномочий от местных к региональным администрациям является подготовка соответствующего законопроекта в Липецкой области (документ был поддержан областным Советом депутатов в декабре). Инициатива предполагает передачу на областной уровень полномочий в сфере планировки территории, землепользования, застройки, градостроительной политики, а также дорог, транспорта и теплоснабжения. Этот сюжет иллюстрирует и другую закономерность – усиления публичной критики действий региональных властей со стороны представителей местных элит в субъектах, где прошли губернаторские выборы, в интервале нескольких месяцев после завершения данных кампаний. Так, скептическую оценку законопроекту о передаче полномочий дал председатель Липецкого городского совета Игорь Тиньков.
Одной из резонансных тем, которая может привлечь внимание политического класса и федеральных СМИ, в 2020 году станут внутриэлитные взаимоотношения и кадровые перестановки в Иркутской области. С учетом сложной внутриэлитной конфигурации в регионе новым руководством области выбран осторожный подход к кадровой политике. Так, на конец декабря 2019 года остались в должности многие ключевые фигуры исполнительной власти Приангарья (включая первого вице-губернатора Владимира Дорофеева и председателя правительства Руслана Болотова). Тем не менее, учитывая позиционирование врио губернатора Игоря Кобзева в качестве жесткого антикризисного управленца, до Единого дня голосования возможны резонансные отставки местных чиновников, инициированные новой командой (возможно, уже весной 2020 года).
3.Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Большая пресс-конференция Владимира Путина, кадровые перестановки, реализация крупных инфраструктурных проектов, а также проблемы распределения полномочий между региональными и муниципальными властями находятся в числе факторов, повлиявшими на позиции участников рейтинга в декабре 2019 года.
Входят в число фигурантов рейтинга врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (65-е место) и врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (83-е место).
Теряет позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 3-го на 6-е место).Вероятно, сказываются накопленные проблемы в региональной экономике, прежде всего в нефтегазохимии и аграрном секторе, и определенно преждевременное, хотя и не демонстративное обозначение близкими к главе республики деятелями намерений Минниханова вновь выдвигаться на пост главы республики.
Укрепляются позиции губернатора Тульской области Алексея Дюмина (перемещается с 5-го на 3-е место), анонсировавшего программу реконструкции транспортной инфраструктуры региона, предполагающую, в частности, ремонт 14 мостов к 2022 году. Проект строительства нового терминала аэропорта Рощино до конца 2023 года с предполагаемым объемом инвестиций около 6 млрд рублей способствует укреплению позиций губернатора Тюменской области Александра Моора (с 6-го на 5-е место). После выделения группой банков значительных на строительство 4-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (на общую сумму около 35,8 млрд. рублей) усиливается влияние губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 9-го на 7-е место).
Анонсирование строительства в международном аэропорту Уфы грузового терминала с объемом инвестиций для реализации проекта в размере около 1,3 млрд. рублей становится позитивным информационным поводом для главы Башкирии Радия Хабирова (с 13-го на 10-е место). Одобрение Владимиром Путиным проекта строительства мостачерез реку Лена и запуск газопровода «Сила Сибири»предопределяют усиление влияния главы Якутии Айсена Николаева (с 46-го на 43-е место). После подписания соглашения о создании в Орловской области кластера легкой промышленности укрепляются позиции губернатора региона Андрея Клычкова (с 73-го на 66-е место).
Планы выделить Ингушетии в 2020 году 1,180 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем переселенцев из Чечни, а также перестановки в правительстве республики способствуют укреплению влияния главы региона Махмуда-Али Калиматова (с 61-го на 55-е место). Укрепляются и позиции главы Дагестана Владимира Васильева (с 11-го на 8-е место).
Предложение Минфина перенести реализацию проекта Нижегородского гидроузла для финансирования в том числе строительства терминала «Утренний» в Обской губе способствует ослаблению позиций губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (с 7-го на 12-е места) и переходу в группу с очень сильным влиянием главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 21-го на 19-е место). Переходит в группу с очень сильным влиянием и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 23-го на 20-е место). Покидают эту группу губернатор Белгородской области Евгений Савченко (с 17-го на 24-е место), для которого негативным информационным поводом становится взрыв бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево; глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 20-го на 23-е место) –вероятно, после заявления одного из приглашенных на пресс-конференцию Владимира Путина о нарушениях прав ветеранов и инвалидов в регионе.
Переходят в группу с сильным влиянием глава Карелии Артур Парфенчиков (с 53-го на 48-е место) и Ненецкого автономного округа Вадим Цыбульский (с 54-го на 50-е место). Сохраняется нисходящий тренд для покидающего эту группу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 49-го на 58-е место).
Инициатива о введении регионального экологического стандарта приносит дополнительные политические очки губернатору Челябинской области Алексею Текслеру (с 25-го на 21-е место). Укрепляются позиции главы Ярославской области Дмитрия Миронова (с 36-е на 29-е место), заявившего о продолжении подготовки региона к Чемпионату по волейболу 2022 года несмотря на рекомендацию WADA отказаться от проведения в России крупных спортивных соревнований.
На фоне скептических оценок местной элитой подготовленного областной администрацией законопроекта о перераспределении полномочий от муниципальных к региональным властям теряет позиции губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (с 31-го на 36-е место). По мере приближения губернаторских выборов в Калужской области развивается нисходящий тренд для главы региона Анатолия Артамонова (с 30-го на 38-е место), ставшего фигурантом информационных волн о досрочной отставке.
|
Глава субъекта Российской Федерации
|
Место в рейтинге
|
Место в рейтинге в ноябре
|
Средний балл
|
Очень сильное влияние
|
Собянин Сергей Семёнович
Мэр города Москва
|
1
|
1
|
8,33
|
Кадыров Рамзан Ахматович
Глава Чеченской Республики
|
2
|
2
|
7,13
|
Дюмин Алексей Геннадьевич
Губернатор Тульской области
|
3
|
5
|
6,57
|
Беглов Александр Дмитриевич
Губернатор города Санкт-Петербург
|
4
|
4
|
6,50
|
Моор Александр Викторович
Губернатор Тюменской области
|
5
|
6
|
6,38
|
Минниханов Рустам Нургалиевич
Президент Республики Татарстан
|
6
|
3
|
6,25
|
Воробьев Андрей Юрьевич
Губернатор Московской области
|
7
|
9
|
6,13
|
Васильев Владимир Абдуалиевич
Глава Республики Дагестан
|
8
|
11
|
6,00
|
Азаров Дмитрий Игоревич
Губернатор Самарской области
|
9
|
8
|
5,96
|
Хабиров Радий Фаритович
Глава Республики Башкортостан
|
10
|
13
|
5,91
|
Комарова Наталья Владимировна
Губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра
|
11
|
10
|
5,88
|
Никитин Глеб Сергеевич
Губернатор Нижегородской области
|
12
|
7
|
5,87
|
Кожемяко Олег Николаевич
Губернатор Приморского края
|
13
|
14
|
5,84
|
Волков Владимир Дмитриевич
Глава Республики Мордовия
|
14
|
12
|
5,82
|
Дрозденко Александр Юрьевич
Губернатор Ленинградской области
|
15
|
15
|
5,79
|
Бречалов Александр Владимирович
Глава Удмуртской республики
|
16
|
18
|
5,75
|
Аксёнов Сергей Валерьевич
Глава Республики Крым
|
17
|
19
|
5,74
|
Алиханов Антон Андреевич
Губернатор Калининградской области
|
18
|
16
|
5,70
|
Артюхов Дмитрий Андреевич
Губернатор Ямало-Ненецкого АО
|
19
|
21
|
5,67
|
Лимаренко Валерий Игоревич
Губернатор Сахалинской области
|
20
|
23
|
5,65
|
Сильное влияние
|
Текслер Алексей Леонидович
Губернатор Челябинской области
|
21
|
25
|
5,61
|
Никитин Андрей Сергеевич
Губернатор Новгородской области
|
22
|
22
|
5,58
|
Кондратьев Вениамин Иванович
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
|
23
|
20
|
5,55
|
Савченко Евгений Степанович
Губернатор Белгородской области
|
24
|
17
|
5,53
|
Усс Александр Викторович
Губернатор Красноярского края
|
25
|
26
|
5,52
|
Куйвашев Евгений Владимирович
Губернатор Свердловской области
|
26
|
27
|
5,50
|
Руденя Игорь Михайлович
Губернатор Тверской области
|
27
|
24
|
5,49
|
Старовойт Роман Владимирович
Губернатор Курской области
|
28
|
29
|
5,47
|
Миронов Дмитрий Юрьевич
Губернатор Ярославской области
|
29
|
36
|
5,45
|
Илюхин Владимир Иванович
Губернатор Камчатского края
|
30
|
28
|
5,42
|
Кувшинников Олег Александрович
Губернатор Вологодской области
|
31
|
32
|
5,39
|
Воскресенский Станислав Сергеевич
Губернатор Ивановской области
|
32
|
33
|
5,34
|
Развожаев Михаил Владимирович
Губернатор города Севастополя
|
33
|
35
|
5,30
|
Радаев Валерий Васильевич
Губернатор Саратовской области
|
34
|
34
|
5,28
|
Игнатьев Михаил Васильевич
Глава Чувашской Республики
|
35
|
37
|
5,26
|
Артамонов Игорь Георгиевич
Глава администрации Липецкой области
|
36
|
31
|
5,23
|
Гусев Александр Викторович
Губернатор Воронежской области
|
37
|
38
|
5,20
|
Артамонов Анатолий Дмитриевич
Губернатор Калужской области
|
38
|
30
|
5,17
|
Морозов Сергей Иванович
Губернатор Ульяновской области
|
39
|
44
|
5,14
|
Цивилёв Сергей Евгеньевич
Губернатор Кемеровской области
|
40
|
42
|
5,11
|
Ведерников Михаил Юрьевич
Губернатор Псковской области
|
41
|
48
|
5,09
|
Островский Алексей Владимирович
Губернатор Смоленской области
|
42
|
40
|
5,05
|
Николаев Айсен Сергеевич
Глава Республики Саха (Якутия)
|
43
|
46
|
5,03
|
Коков Казбек Валерьевич
Глава Кабардино–Балкарской Республики
|
44
|
47
|
5,00
|
Носов Сергей Константинович
Губернатор Магаданской области
|
45
|
41
|
4,95
|
Чибис Андрей Владимирович
Губернатор Мурманской области
|
46
|
43
|
4,89
|
Шумков Вадим Михайлович
Губернатор Курганской области
|
47
|
39
|
4,84
|
Парфенчиков Артур Олегович
Глава Республики Карелия
|
48
|
53
|
4,80
|
Решетников Максим Геннадьевич
Губернатор Пермского края
|
49
|
45
|
4,73
|
Цыбульский Александр Витальевич
Глава администрации Ненецкого АО
|
50
|
54
|
4,69
|
Среднее влияние
|
Белозерцев Иван Александрович
Губернатор Пензенской области
|
51
|
50
|
4,65
|
Владимиров Владимир Владимирович
Губернатор Ставропольского края
|
52
|
55
|
4,63
|
Бочаров Андрей Иванович
Губернатор Волгоградской области
|
53
|
56
|
4,61
|
Паслер Денис Владимирович
Губернатор Оренбургской области
|
54
|
51
|
4,58
|
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
Глава Республики Ингушетия
|
55
|
61
|
4,55
|
Бабушкин Игорь Юрьевич
Губернатор Астраханской области
|
56
|
58
|
4,52
|
Копин Роман Валентинович
Губернатор Чукотского АО
|
57
|
62
|
4,50
|
Травников Андрей Александрович
Губернатор Новосибирской области
|
58
|
49
|
4,49
|
Томенко Виктор Петрович
Губернатор Алтайского края
|
59
|
57
|
4,40
|
Кумпилов Мурат Каральбиевич
Глава Республики Адыгея
|
60
|
59
|
4,38
|
Богомаз Александр Васильевич
Губернатор Брянской области
|
61
|
52
|
4,35
|
Гапликов Сергей Анатольевич
Глава Республики Коми
|
62
|
69
|
4,32
|
Бурков Александр Леонидович
Губернатор Омской области
|
63
|
60
|
4,25
|
Жвачкин Сергей Анатольевич
Губернатор Томской области
|
64
|
65
|
4,23
|
Кобзев Игорь Иванович
И.о. губернатора Иркутской области
|
65
|
-
|
4,16
|
Клычков Андрей Евгеньевич
Губернатор Орловской области
|
66
|
73
|
4,00
|
Ситников Сергей Константинович
Губернатор Костромской области
|
67
|
70
|
3,95
|
Голубев Василий Юрьевич
Губернатор Ростовской области
|
68
|
64
|
3,88
|
Темрезов Рашид Бориспиевич
Глава Карачаево-Черкесской Республики
|
69
|
67
|
3,86
|
Васильев Игорь Владимирович
Губернатор Кировской области
|
70
|
63
|
3,83
|
Любимов Николай Викторович
Губернатор Рязанской области
|
71
|
66
|
3,70
|
Никитин Александр Валерьевич
Глава администрации Тамбовской области
|
72
|
74
|
3,68
|
Хорохордин Олег Леонидович
Глава Республики Алтай
|
73
|
68
|
3,63
|
Битаров Вячеслав Зелимханович
Глава Республики Северная Осетия-Алания
|
74
|
78
|
3,55
|
Хасиков Бату Сергеевич
Глава Республики Калмыкия
|
75
|
72
|
3,50
|
Орлов Василий Александрович
Губернатор Амурской области
|
76
|
76
|
3,47
|
Осипов Александр Михайлович
Губернатор Забайкальского края
|
77
|
75
|
3,45
|
Фургал Сергей Иванович
Губернатор Хабаровского края
|
78
|
77
|
3,41
|
Коновалов Валентин Олегович
Председатель Правительства Республики Хакасия
|
79
|
82
|
3,38
|
Кара-оол Шолбан Валерьевич
Председатель Правительства Республики Тыва
|
80
|
81
|
3,35
|
Цыденов Алексей Самбуевич
Глава Республики Бурятия
|
81
|
79
|
3,30
|
Евстифеев Александр Александрович
Глава Республики Марий Эл
|
82
|
71
|
3,23
|
Гольдштейн Ростислав Эрнстович
И.о. губернатора Еврейской автономной области
|
83
|
-
|
3,20
|
Орлов Игорь Анатольевич
Губернатор Архангельской области
|
84
|
83
|
3,17
|
Сипягин Владимир Владимирович
Губернатор Владимирской области
|
85
|
85
|
3,13
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал "Региональные комментарии"), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей(Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики),Минчева Мария (консалтинговое агентство "Город"), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
АПЭК, 2019 г.