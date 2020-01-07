Входят в число фигурантов рейтинга врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (65-е место) и врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (83-е место).

Теряет позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 3-го на 6-е место).Вероятно, сказываются накопленные проблемы в региональной экономике, прежде всего в нефтегазохимии и аграрном секторе, и определенно преждевременное, хотя и не демонстративное обозначение близкими к главе республики деятелями намерений Минниханова вновь выдвигаться на пост главы республики.

Укрепляются позиции губернатора Тульской области Алексея Дюмина (перемещается с 5-го на 3-е место), анонсировавшего программу реконструкции транспортной инфраструктуры региона, предполагающую, в частности, ремонт 14 мостов к 2022 году. Проект строительства нового терминала аэропорта Рощино до конца 2023 года с предполагаемым объемом инвестиций около 6 млрд рублей способствует укреплению позиций губернатора Тюменской области Александра Моора (с 6-го на 5-е место). После выделения группой банков значительных на строительство 4-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (на общую сумму около 35,8 млрд. рублей) усиливается влияние губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 9-го на 7-е место).

Анонсирование строительства в международном аэропорту Уфы грузового терминала с объемом инвестиций для реализации проекта в размере около 1,3 млрд. рублей становится позитивным информационным поводом для главы Башкирии Радия Хабирова (с 13-го на 10-е место). Одобрение Владимиром Путиным проекта строительства моста через реку Лена и запуск газопровода «Сила Сибири»предопределяют усиление влияния главы Якутии Айсена Николаева (с 46-го на 43-е место). После подписания соглашения о создании в Орловской области кластера легкой промышленности укрепляются позиции губернатора региона Андрея Клычкова (с 73-го на 66-е место).

Планы выделить Ингушетии в 2020 году 1,180 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем переселенцев из Чечни, а также перестановки в правительстве республики способствуют укреплению влияния главы региона Махмуда-Али Калиматова (с 61-го на 55-е место). Укрепляются и позиции главы Дагестана Владимира Васильева (с 11-го на 8-е место).

Предложение Минфина перенести реализацию проекта Нижегородского гидроузла для финансирования в том числе строительства терминала «Утренний» в Обской губе способствует ослаблению позиций губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (с 7-го на 12-е места) и переходу в группу с очень сильным влиянием главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 21-го на 19-е место). Переходит в группу с очень сильным влиянием и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 23-го на 20-е место). Покидают эту группу губернатор Белгородской области Евгений Савченко (с 17-го на 24-е место), для которого негативным информационным поводом становится взрыв бытого газа в жилом доме в поселке Яковлево; глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 20-го на 23-е место) –вероятно, после заявления одного из приглашенных на пресс-конференцию Владимира Путина о нарушениях прав ветеранов и инвалидов в регионе.

Переходят в группу с сильным влиянием глава Карелии Артур Парфенчиков (с 53-го на 48-е место) и Ненецкого автономного округа Вадим Цыбульский (с 54-го на 50-е место). Сохраняется нисходящий тренд для покидающего эту группу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 49-го на 58-е место).

Инициатива о введении регионального экологического стандарта приносит дополнительные политические очки губернатору Челябинской области Алексею Текслеру (с 25-го на 21-е место). Укрепляются позиции главы Ярославской области Дмитрия Миронова (с 36-е на 29-е место), заявившего о продолжении подготовки региона к Чемпионату по волейболу 2022 года несмотря на рекомендацию WADA отказаться от проведения в России крупных спортивных соревнований.

На фоне скептических оценок местной элитой подготовленного областной администрацией законопроекта о перераспределении полномочий от муниципальных к региональным властям теряет позиции губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (с 31-го на 36-е место). По мере приближения губернаторских выборов в Калужской области развивается нисходящий тренд для главы региона Анатолия Артамонова (с 30-го на 38-е место), ставшего фигурантом информационных волн о досрочной отставке.