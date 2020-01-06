Накануне Нового года Владимир Васильев уже традиционно принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве. В этом году руководитель региона снял с ёлки три открытки с детскими мечтами. Дагестанские ребята загадали посещение Кремлёвской ёлки, Планетария в г. Санкт-Петербурге и новый велосипед. Все желания, конечно, будут исполнены.
Девятилетний Магомед уже получил долгожданный велосипед. По поручению Главы республики подарок передал первый заместитель министра спорта РД Зайнал Салаутдинов.
Мама мальчика, как и сам ребёнок, были очень рады такому новогоднему сюрпризу и поблагодарили Главу региона за подарок: «Спасибо Владимиру Абдуалиевичу за то, что дарит улыбку и радость детям. Если честно, мы не ожидали такого результата, но рискнули и написали письмо",- отметила женщина. Со своей стороны замминистра пожелал благополучия семье и хорошей учёбы мальчику в новом году.