ЗАМАНА - Глава Дагестана исполнил мечту участника кремлёвской «Ёлки желаний»

Глава Дагестана исполнил мечту участника кремлёвской «Ёлки желаний»

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06 января, 2020. Понедельник 19:11
Глава Дагестана исполнил мечту участника кремлёвской «Ёлки желаний»

Махачкалинский школьник- участник кремлёвской «Ёлки желаний» получил подарок от имени Главы Дагестана.

Глава Дагестана исполнил мечту участника кремлёвской «Ёлки желаний»
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Накануне Нового года Владимир Васильев уже традиционно принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве. В этом году руководитель региона снял с ёлки три открытки с детскими мечтами. Дагестанские ребята загадали посещение Кремлёвской ёлки, Планетария в г. Санкт-Петербурге и новый велосипед. Все желания, конечно, будут исполнены.

Девятилетний Магомед уже получил долгожданный велосипед. По поручению Главы республики подарок передал первый заместитель министра спорта РД Зайнал Салаутдинов.

Мама мальчика, как и сам ребёнок, были очень рады такому новогоднему сюрпризу и поблагодарили Главу региона за подарок: «Спасибо Владимиру Абдуалиевичу за то, что дарит улыбку и радость детям. Если честно, мы не ожидали такого результата, но рискнули и написали письмо",- отметила женщина. Со своей стороны замминистра пожелал  благополучия семье и хорошей учёбы мальчику в новом году.

 

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