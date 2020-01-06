Глава Дагестана исполнил мечту участника кремлёвской «Ёлки желаний»

Накануне Нового года Владимир Васильев уже традиционно принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве. В этом году руководитель региона снял с ёлки три открытки с детскими мечтами. Дагестанские ребята загадали посещение Кремлёвской ёлки, Планетария в г. Санкт-Петербурге и новый велосипед. Все желания, конечно, будут исполнены.

Девятилетний Магомед уже получил долгожданный велосипед. По поручению Главы республики подарок передал первый заместитель министра спорта РД Зайнал Салаутдинов.

Мама мальчика, как и сам ребёнок, были очень рады такому новогоднему сюрпризу и поблагодарили Главу региона за подарок: «Спасибо Владимиру Абдуалиевичу за то, что дарит улыбку и радость детям. Если честно, мы не ожидали такого результата, но рискнули и написали письмо",- отметила женщина. Со своей стороны замминистра пожелал благополучия семье и хорошей учёбы мальчику в новом году.