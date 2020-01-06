В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО

В пятницу, 3 января, Председатель Правительства РД Артём Здунов проинспектировал Махачкалу с целью изучения ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов в новогодние праздники.

Как известно, с 1 января прошлого года Дагестан перешел на новую систему обращения с отходами. Чего удалось достичь за год реализации программы, изменилось ли положение дел с уборкой мусора, прежде всего, в главном городе республики, премьер-министр решил проверить лично в эти праздничные дни.

Первой предстала малоприятная картина – довольно внушительная свалка бытового мусора на одной из центральных улиц Махачкалы. Она расположилась на необустроенном для этих целей земельном участке. Артём Здунов поручил в двухдневный срок устранить свалку и разобраться с нарушителями общественного порядка, применив административное наказание.

«Несанкционированные свалки, которые мы сегодня увидели, - я так понимаю, что это предприниматели нашли пустые места для мусора, - эти свалки необходимо сразу ликвидировать. Вижу, что это точечные проблемы, их, безусловно, надо решать в оперативном режиме», - прокомментировал Здунов.

Осмотрев и другие улицы города, премьер убедился в наличии, а где-то в отсутствии, обновленных контейнерных площадок и современных баков для мусора. Главной проблемой на сегодняшний день, прежде всего, для столицы региона является недостаточное количество оборудованных мест для сбора ТКО. Именно этот факт приводит к тому, что в растущей Махачкале нередко можно наблюдать несанкционированные свалки: как объяснил министр экологии и природных ресурсов РД Набиюла Карачаев, увеличившееся население все чаще оставляет пакеты с мусором не там, где положено, а там, где удобно.

По словам мэра столицы Салмана Дадаева, с целью решить проблему уже закуплена 1 тысяча контейнеров, более того, в этом году для городских нужд будет приобретено еще 2 тысячи баков – все они местного производства. Кроме того, в городе планируется обустроить 150 дополнительных площадок. И работа на этом не заканчивается: в целом Махачкале не хватает 800 контейнерных площадок и 5 тысяч мусорных баков, а также специальных контейнеров для строительного мусора – и все это сказывается на облике столицы. Что же касается вывоза мусора, то сложностей с этим не возникает – вся необходимая техника имеется, ответственный за центральную зону, где проживает 1,5 млн населения республики, региональный оператор, компания «Лидер», работает без нареканий. Вывоз мусора в Махачкале начался с 4 утра первого января, и в новогодние праздники он будет проводиться бесперебойно.

Отметим, организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов была проверена в эти дни также в Каспийске, Кизилюрте, Хасавюрте и Кизляре. Здесь, как сообщил Набиюла Карачев, благодаря четко выстроенной работе региональных операторов и коммунальных служб по обустройству площадок и своевременному вывозу отходов, обеспечены порядок и чистота.

Кроме того, министр природных ресурсов и экологии республики проинформировал о снижении тарифов за вывоз мусора для населения – с этого года оплата снижена на 20%. «В последующем тарифы также будут снижаться. Более того, у нас заложены средства республиканского бюджета на строительство заводов по переработке мусора в Дербенте, Хасавюрте, Избербаше, Махачкале и Кизляре», - подчеркнул Карачаев.

Премьер-министр поинтересовался также положением дел в пригородных поселках Махачкалы. На сегодняшний день, отметил столичный мэр, именно там и возникают основные сложности со сбором ТКО – контейнерных площадок в поселках практически нет, однако в качестве решения здесь устанавливаются бункеры-накопители.

Напомним, Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан создан оперативный штаб по мониторингу за вывозом твердых коммунальных отходов с территорий муниципальных образований республики. В целях оперативного решения возможных проблемных ситуаций открыта «горячая линия» для обращений граждан.

В выходные и праздничные дни можно звонить по телефону: 8(8722) 671240.