Артем Здунов проверил работу нескольких аптек

В пятницу, 3 января, премьер-министр Дагестана Артём Здунов проверил организацию работы в праздничные дни аптечных учреждений Махачкалы.

В частности, глава дагестанского кабмина посетил ряд аптек по улице Ярагского. В их числе - аптеки «36.6» и «Здоровье».

Как отметил и.о. начальника Аптечного управления Минздрава РД Хулатда Магдиев, данные частные аптеки занимаются розничной торговлей, причем в круглосуточном режиме.

Пообщавшись с провизорами, премьер-министр республики убедился: ассортимент лекарственных препаратов позволяет говорить о том, что все необходимые, и прежде всего, жизненно важные, лекарства имеются в наличии, а срок их годности соответствует нормам.

Переходя от отдельно взятой аптеки к целому, Артём Здунов поинтересовался положением дел в части лекарственного обеспечения жителей региона, в том числе и льготного. По словам Магдиева, в настоящее время его можно оценить как хорошее: «В конце прошлого года на закупку лекарств по региональной льготе были выделены дополнительные 200 млн руб. Есть в остатке и около 100 млн руб. по федеральной льготе. Все закупленные препараты уже поступили, товарный запас - в наличии».

Премьер-министр поручил руководителю отраслевого ведомства Джамалудину Гаджиибрагимову держать на контроле данный вопрос, заметив, что в праздничные дни, когда поликлинические учреждения не работают, качественное функционирование аптек особенно актуально.

При этом Председатель Правительства региона поддержал инициативу открытия сети государственных аптек в городах республики, что позволит регулировать цены и обеспечить доступность всех необходимых лекарственных препаратов. В связи с чем Артём Здунов дал поручение подготовить соответствующую документацию.