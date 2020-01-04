В парке Ленкома в Махачкале посадили клены

В четверг, 2 января, в махачкалинском парке им. Ленинского комсомола прошла акция по посадке деревьев – саженцев кленов.

Мероприятие, инициированное ООО «Панорама», реализующим проект строительства аттракциона «Колесо обозрения» в столице Дагестана, проходило с участием представителей общественности и администрации парка Ленкома.

Представитель компании Умахан Кагиргаджиев отметил, что в рамках благоустройства парковой территории будут посажены еще деревья. Он поздравил горожан и гостей столицы с Новым годом и пожелал, чтобы эти деревья и те, что будут посажены в следующем году, стали символом мира и процветания нашего города и республики.

Он также поблагодарил администрацию города Махачкалы и руководство парка за поддержку акций по посадке деревьев.