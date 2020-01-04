Макгрегор может заменить Фергюсона в бою с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может заменить американца Тони Фергюсона в апрельском поединке за титул чемпиона UFC в легком дивизионе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Это произойдет в том случае, если Фергюсону потребуется замена, а сам Макгрегор в январе победит другого американца Дональда Серроне.

«Конор хочет драться трижды в новом году. Он надеется после победы над Ковбоем снова выйти против Хабиба. Его план: выйти против Серроне, победить Серроне и сразиться с Нурмагомедовым, если что-то произойдет. Он будет готов к такому развитию событий», — цитирует ESPN главу UFC Дэйну Уайта.

Поединок Макгрегора с Серроне должен состояться 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе, а сражение Нурмагомедова и Фергюсона запланировано на 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке. Ранее бой россиянина и американца срывался уже четыре раза, причем дважды по вине каждого из бойцов.

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде в октябре 2018 года, защитив свой чемпионский титул, после чего победил еще и Серроне в 2019 году. Бой против Фергюсона станет для до сих пор не знающего поражений в ММА Хабиба третьей защитой пояса в легком дивизионе.

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