Артем Здунов проверил работу городских служб в праздничные дни

Сегодня, в первый день 2020 года, председатель правительства Дагестана Артем Здунов проверил работу городских служб в праздничные дни.

В первую очередь премьер-министр совместно с министром здравоохранения Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым посетил станцию скорой медицинской помощи Махачкалы.

Работники скорой помощи рассказали, что новогодняя ночь прошла спокойно. На линии работает 45 бригад, еще четыре бригады – в резерве. Со вчерашнего дня поступило 500 вызовов, в основном по случаям стенокардии и повышенного давления. С травмами и ожогами никто не обращался.

Затем Артем Здунов проинспектировал Дагестанскую сетевую компанию и аварийную диспетчерскую службу «Газпром – газораспределение Махачкала».

По данным специалистов Дагестанской сетевой компании, было зафиксировано одно аварийное отключение в сети на линии в поселке Шамхал, которое ликвидировано. Также поступил сигнал об отключении подачи электроэнергии в селе Калиновка Тарумовского района, где была сбита опора линии электропередачи. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Помимо этого, по линии городских сетей Махачкалы поступило 10 аварийных заявок, все технологические нарушения, произошедшие в основном в частном секторе, в оперативном режиме устраняются.

В праздничные дни в круглосуточном режиме несут дежурство и четыре аварийные бригады газовой службы. Никаких особых происшествий, требующих повышенного внимания, за минувшие сутки здесь не зафиксировано.