ЗАМАНА - Сергей Чеботарёв осмотрел площадь Махачкалы после реконструкции

Сергей Чеботарёв осмотрел площадь Махачкалы после реконструкции

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31 декабря, 2019. Вторник 20:59
Сергей Чеботарёв осмотрел площадь Махачкалы после реконструкции

Глава Дагестана Владимир Васильев и Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв осмотрели площадь им. Ленина Махачкалы после реконструкции.

Напомним, что здесь уложена дорожная плитка, проведены работы по укладке гранитной плитки. Отремонтированы подземные коммуникации, проведены инженерные сети, кабельные сети наружного освещения проложены под землей.

Площадь адаптирована под потребности маломобильных групп населения, зонирована для проведения государственных праздников, развлекательных программ, рекреации.

На площади высадили 54 дерева и имеются дополнительные зоны отдыха с бесплатным Wi-fi.

Здесь же руководители пообщались с юными махачкалинцами, и сделали памятное фото.

 

Сергей Чеботарёв осмотрел площадь Махачкалы после реконструкции
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