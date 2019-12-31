Пострадавшие при пожаре в селе Тисси-Ахитли получили финансовую помощь

29 декабря, в рамках рабочего визита в Дагестан Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв и Глава республики Владимир Васильев в Ситуационном центре в режиме видеоконференцсвязи пообщались с жителями села Тисси-Ахитли Цумадинского района, пострадавшими от пожара 1 марта 2019 года.

Приветствуя главу района и жителей, руководитель региона в частности отметил, что после трагического события на первых порах, исходя из законов и возможностей, республика выделила средства в размере 2 млн.руб.

«Надо сказать, что на беду очень активно откликнулись сами жители, депутаты, наши соседи. Хочу поблагодарить нашего ближайшего соседа Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который прислал деньги, собранные в республике в помощь нашим погорельцам.

По предложению министерства по делам чрезвычайных ситуаций и министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа были подготовлены необходимые документы и поддержано обращение об оказании помощи из бюджета Российской Федерации нашим погорельцам», - констатировал Владимир Васильев.

Он также отметил работу Газпрома, который восстановил газоснабжение и сообщил, что сейчас ведётся работа для строительства спортивной площадки, для этого в 2020 году предусмотрены денежные средства в размере 15,3 млн рублей. Объект должен быть сдан во втором квартале следующего года.

Кроме того, как подчеркнул Глава региона, по следам этих трагических событий сейчас готовится работа по профилактике и оперативному локальному тушению пожара в горных районах на начальной стадии. Руководитель региона также рассказал, что по поручению Президента РФ в Ботлих закуплен томограф, который позволит на высоком уровне проводить различные исследования в горной части центрального округа, что избавит жителей от необходимости ездить в Махачкалу.

«Мы рассчитываем, что этими услугами будут пользоваться и жители соседней республики, которым будет удобнее добираться в это село. Вместе с тем, в следующем году в Ботлихе с помощью военнослужащих планируется запуск первого мусоросортировочного завода в высокогорной территории», - добавил Глава РД.

Далее по видеосвязи к жителям обратился Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв:

«Я хотел лично пожать каждому руку и узнать, может быть какие-то проблемы остались нерешёнными, но погодные условия не позволили прилететь в село. Случившееся в селе не могло никого оставить равнодушным. Прежде всего, хочу поблагодарить главу Цумадинского района, который повёл себя очень достойно и неравнодушно. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Абдуалиевича, который сразу взял ситуацию под контроль, разобрался в ней, связался с федеральным центром, доложил о происшествии Президенту Российской Федерации. Мы всё это время были на связи и в деталях знали всё, что происходит в вашем селе от Главы республики.

От себя хочу тоже поблагодарить ваших соседей и лично Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который сразу откликнулся и предоставил помощь и других неравнодушных к чрезвычайному происшествию.

Буквально пару месяцев назад мы встречались с Владимиром Васильевым, и в лице Главы республики я пообещал вам, что федеральный центр исполнит свои обязательства до конца года. Это было сделано, за что им тоже большое спасибо».

Отметим, все 15 дворов, 10 из которых сгорели полностью, а 5 пострадали, получили всю необходимую помощь. Помощь существенная, от 360-380 тысяч рублей до 2,6 млн рублей. Эти деньги позволят восстановить здания и сооружения, которые пострадали.

В заключение Сергей Чеботарёв поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал, чтобы все беды и невзгоды обходили стороной.

Он напомнил также, что 17 декабря этого года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении помощи погорельцам, а уже 18 декабря руководство Дагестана предоставило полный пакет документов для получения денег жителями. «Так же хочу поблагодарить республиканское МЧС, которое было на месте с самого начала, и сейчас они создают резервуары с водой и другие средства тушения пожаров. Этот вопрос находится на контроле Президента РФ».

Со своей стороны Владимир Васильев добавил, что в день трагедии ему позвонил Президент РФ, поинтересовался как люди, где их планируется расселить.

«Ровно так нам нужно реагировать на происходящее. Буквально вчера мы открыли центральную площадь Махачкалы после реконструкции, это подарок Москвы. Там есть дерево каждого района, города. Мы начали очень важную работу по посадке деревьев, она проводится в России в целом и нам нужно эту работу продолжить в следующем году, восстановив, как можно больше лесов.

Также хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы в следующем году мы сделали больше для наших жителей, и они почувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Счастья, благополучия, успехов. С Новым годом», - заключил Глава РД.

Далее глава и жители Цумадинского района поблагодарили руководителей за моральную и материальную помощь.

После этого на связь вышли руководители ряда муниципальных образований, доложившие о готовности всех служб к новогодним праздникам.

Они рассказали и о предпринимаемых мерах по антитеррористической защищённости, готовности различных служб к бесперебойному обеспечению населения светом, водой, газом и другими коммунальными услугами во время новогодних праздников.