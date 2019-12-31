Глава Дагестана о гранте: «Мы будем осваивать средства честно и открыто»

Глава Дагестана Владимир Васильев, выступая сегодня на заседании Совета старейшин с участием руководителей органов исполнительной власти и муниципальных образований, заявил, что намерен потратить средства гранта от Правительства России «честно и открыто».

Он рассказал, что на сайте Минэкономразвития Дагестана появилась возможность людям высказать свои предложения и пожелания о том, на что потратить 1,2 млрд рублей, выделенных республике за достижение хороших показателей среди субъектов Российской Федерации. По последним данным, уже поступило более 70 тысяч предложений, начиная от зоопарка и метро.

«Нам предстоит проанализировать предложения и принять решение. И это ответственность власти. Глядя в глаза, говорю: делать мы это будем открыто и честно, с учетом мнения населения», – добавил Васильев, но при этом предупредил: «На давление реагировать не буду».

Он подчеркнул, что подобного рода заседания проводятся для того, чтобы выслушать друг друга, понять, что можно сделать для улучшения ситуации. «Все предложения мы фиксируем, анализируем и принимаем решения», – заключил руководитель республики.