Владимир Васильев: «Нет ничего более ценного, чем служить своему народу»

Мероприятие традиционно началось с разрезания красной ленты. После чего руководитель региона с представителями советов старейшин районов и городов, а также с их главами осмотрел разбитый на площади сад с символическим названием «Сад памяти – сад жизни», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем высажено 54 дерева.

Затем Глава Дагестана выступил перед собравшимися горожанами и гостями города. Он поздравил их с наступающим Новым годом и поблагодарил всех за ту работу, которая была проделана каждым на своем месте.

Говоря конкретно о реконструкции площади, Владимир Васильев напомнил, что средства для этого Махачкале подарили москвичи. «Сергей Семенович Собянин по просьбе нашего Президента откликнулся, и нам перечислили значительные средства для обновления нашей площади», - сказал Глава РД, поблагодарив мэра и Правительство Москвы, а также москвичей за оказанную поддержку.

На обновленной площади, как подчеркнул руководитель региона, плиткой будет выложено 14 ковров, пока же представлен только ногайский.

Говоря о проведенной в рамках реконструкции работе, Владимир Васильев, уточнил, что сделано немало для того, чтобы и молодежь и старшее поколение могли чувствовать себя здесь комфортно и уютно.

«Президент постоянно оказывает нам помощь, и эта площадь одна из многих решений, которые сегодня улучшают жизнь нашей республики.

Кроме того, в этом году мы реализуем программу снабжения водой, строительство дорог, общественных пространств, практически во всех районах улучшились парки, площади», - добавил Глава республики.

Акцентируя внимание присутствующих на важности уплаты налогов, как основы социально-экономического развития любого региона, Владимир Васильев констатировал, что субъект уже многое может делать сам: решать задачи по успешному развитию республики, улучшению жизни граждан.

Ярким примером этого Глава региона назвал школьные автобусы и кареты скорой помощи, основная часть которых куплена за счет средств регионального бюджета.

Владимир Васильев также сообщил, что республиканский бюджет на будущий год приняли так, что за него проголосовали все депутаты, в том числе из оппозиционных партий. Это, как отметил руководитель региона, показатель того, что бюджет отражает интересы дагестанского народа.

«Нам еще предстоит многое сделать, но уже в этом году заложена основа для того, чтобы 500 000 жителей нашей республики улучшили условия в части водоснабжения.

В Ботлихе уже стоит компьютерный томограф. Это первый в горном Дагестане томограф, теперь не надо ехать в столицу, а получить обслуживание можно уже по месту жительства. Я думаю, все районы заметили, что власть работает для людей. Это самая высокая оценка.

Нет ничего более ценного, чем служить своему народу», - расставил приоритеты Владимир Васильев, выразив при этом уверенность в том, что в будущем году для процветания региона будет сделано еще больше.

Завершая свое приветственное слово, Глава РД поблагодарил всех, кто будет работать в новогодние дни и обеспечивать безопасность, питание, транспорт, медицинские услуги.

Затем к присутствующим обратился мэр города Салман Дадаев, который также подчеркнул значимость реконструкции центральной площади:

«Этот масштабный проект является своего рода отправной точкой в комплексе мероприятий по ремонту и реконструкции исторической части Махачкалы.

При создании проекта реконструкции площади мы постарались учесть мнения и пожелания горожан, стремились благоустроить ее, сделать более комфортной на многие годы.

Новая, отремонтированная площадь соответствует программе «Доступная среда», адаптирована под потребности маломобильных групп населения.

При проведении работ по реконструкции площади учтено зонирование ее территории для проведения государственных событий, праздничных и развлекательных программ. Капитальный ремонт площади включил в себя замену плиточного покрытия на более современный и качественный материал, обновление зеленых насаждений, создание зон для отдыха населения. Все работы по реконструкции площади находились под контролем».

От имени жителей столицы и себя лично Салман Дадаев выразил слова благодарности руководству республики в лице Главы РД, который лично инспектировал ход строительных работ, рабочим подрядных организаций и всем, кто внес свой вклад в ремонт и реконструкцию площади.

Своими впечатлениями об обновленной площади поделился и председатель Совета старейшин при Главе РД Абдулла Магомедов.

В открытии приняли участие также Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, заместитель Председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова.

Завершилось мероприятие концертной программой.