Сергей Чеботарёв высоко оценил Ситуационный центр МЧС Дагестана

В рамках рабочего визита в Дагестан Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв с Главой республики Владимиром Васильевым ознакомились с деятельностью подразделений Ситуационного центра РД.

В центре общей площадью 3500 кв. метров размещены Служба вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РД, Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РД.

В здании предусмотрены все рабочие зоны, включая ситуационный зал, зал совещаний, зал межведомственного взаимодействия, рабочие кабинеты, серверные и технические помещения, а также столовая.

Экскурсию по Центру гостям провел начальник ГУ МЧС по РД - Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов.

В центре консолидированы вычислительные и программные ресурсы, процессы управления и межсистемного взаимодействия на одной логической площадке, что позволяет органам управления получать оперативную и достоверную информацию о ситуации в республике, организовывать межведомственное взаимодействие на всех уровнях и оказывать оперативную информационную поддержку службам и ведомствам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Сергею Чеботарёву и Владимиру Васильеву сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях рассказали о том, как специалистами оперативной дежурной смены в круглосуточном режиме организуется взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами МО и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Ими также осуществляется учёт оперативной обстановки, обстановки складывающейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений и пожаров.

Здесь осуществляется информационная поддержка руководителя ликвидации ЧС и оперативного штаба ликвидации ЧС с использованием всех имеющихся видов связи.

Кроме того, благодаря новой системе «Каскад» чрезвычайная ситуация в форме объемной картинки моделируется на мониторах в центре. Сюда в круглосуточном режиме стекается информация о любых происходящих и прогнозируемых ЧС.

Выслушав доклады сотрудников, Глава Дагестана отметил значимость наличия в каждом районе аналогичной сетевой структуры, благодаря чему и в горных и высокогорных районах можно работать не автономно, а со связью с центром.

Сергей Чеботарёв, в свою очередь, высоко оценил Ситуационный центр МЧС Дагестана.