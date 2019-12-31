Глава Минкавказа положительно охарактеризовал происходящие в Дагестане изменения

В совещании приняли участие премьер-министр региона Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, главы ряда министерств.

Предваряя обсуждение ключевых вопросов, Владимир Васильев напомнил о том, что сегодня совместно с Министром России по делам Северного Кавказа пообщался в режиме видеоконференцсвязи с жителями села Тисси-Ахитли Цумадинского района, пострадавшими от пожара в марте текущего года. Продолжая, Глава РД добавил, что в рамках рабочей поездки Сергей Чеботарёв также принял участие в открытии центра «Мой бизнес», где представлен широкий комплекс услуг для бизнесменов в режиме «одного окна».

В свою очередь Сергей Чеботарёв пожелал собравшимся успешно проводить текущий год и решить все запланированные задачи. Основной целью визита, по его словам, была именно встреча с погорельцами.

«Люди вели себя очень мужественно. Хорошо, что всем миром мы помогли им справиться с этой бедой и они не почувствовали себя одинокими. Помогало и руководство Дагестана, лично Владимир Абдуалиевич, благодаря которому была выделена первая помощь. Помогали соседи, все небезразличные люди и, конечно, помог федеральный центр, была проведена большая работа, в результате которой выделено свыше 18 млн рублей. Каждый нуждающийся получил всю необходимую помощь. Люди поблагодарили представителей органов власти за то, что их не бросили в беде. Это показатель того, что власть на всех уровнях реагирует на те угрозы и вызовы, которые появляются. Власть поступила справедливо и мудро, когда приняла решение о выделении средств людям», – заявил Сергей Чеботарёв.

Поделился федеральный министр и своими впечатлениями от посещения центральной площади Махачкалы, которая накануне была открыта после масштабной реконструкции. Она, по мнению главы Минкавказа, стала более «домашней»: во главу угла поставлены интересы людей, грамотно спроектированы места для отдыха детей и взрослых. По достоинству преображение оценили и дагестанцы, подчеркнул министр, который сегодня лично пообщался с людьми на площади.

Отдельно остановился Сергей Чеботарёв на работе центра «Мой бизнес». В этой связи он сказал: «Здорово, что здесь перенимается передовой опыт, который есть в других регионах России. В частности, в Татарстане такой центр эффективно работает. Совершенно точно, что он будет успешно работать и в Махачкале. Думаю, площадка будет развиваться и способствовать формированию новых предпринимателей, среди которых могут быть и те, кто будет двигать вперёд Дагестан и Россию в целом».

Высоко оценил федеральный министр и Ситуационный центр РД, благодаря которому можно получать информацию об обстановке в республике и оказывать оперативную поддержку в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Отрадным назвал он тот факт, что такие новые технологии внедряются во всей стране, в том числе и в Дагестане.

Не обошёл стороной Сергей Чеботарёв вопросы социально-экономического развития субъекта. Касаясь основных показателей, он отметил, что позитивная тенденция наблюдается в сфере строительства, а рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в РД составил 35%.

«Это результат работы всего руководства Дагестана и Правительства РД. Мы видим рост индекса производства продукции сельского хозяйства. Дагестан обладает уникальными климатическими условиями, здесь и море, и горы, и равнина в лучшие годы работали на сельское хозяйство и сейчас начинают снова работать. Мы заинтересованы в том, чтобы развивалось интенсивное садоводство, овощеводство, овцеводство и другие направления сельского хозяйства. Кроме того, в регионе снижается коэффициент смертности, что говорит о повышении качества медобслуживания», – обозначил ключевые позиции министр. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что ситуация в регионе и дальше будет меняться в лучшую сторону, заверив при этом в поддержке всех позитивных начинаний.