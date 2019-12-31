Владимир Васильев: «Открытие центра “Мой бизнес” в Дагестане облегчит работу предпринимателей»

Приветствуя гостей мероприятия, глава Минкавказа Сергей Чеботарев подчеркнул, что открытие центров «Мой бизнес» - это и есть реализация национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», о которых мы говорим. «Одним из результатов и является открытие современной площадки, которая работает на основе цифровых технологий, на основе всех достижений в стране и в мире. В этот центр будут приходить предприниматели, получать консультации, договариваться о новых контрактах и делать все новое, что будет двигать экономику Дагестана, и России в целом», - сказал Чеботаёв, пожелав благополучия и процветания центру.

Глава региона Владимир Васильев напомнил, что в республике год за годом создаются условия для развития бизнеса, противодействия коррупции, теневой экономики, улучшения антимонопольного законодательства. «В этой атмосфере создание такого центра будет способствовать более активной работе. Приятно видеть, что это дает свои плоды. То, что сделано и делается, оценивается людьми. И одним из главных вопросов является поднятие активности и эффективности бизнеса, особенно в части высокотехнологичных мест», - констатировал руководитель региона.

Проблема в том, продолжил глава субъекта, что с 2012 года у нас было 6 крупных бизнес-проектов, ни один из которых себя не реализовал. По его словам, фактическим эти проекты стали эпизодом уголовного дела в отношении прежнего руководства.

«Единственный проект, который мы «очистили» – это «Мараби», и он заработает в ближайшее время. Буквально на днях у Сбербанка собственником, который готов запустить производство, были выкуплены долги на 600 млн рублей. Когда посчитали перспективу, оказалось, что это эффективное, полезное, высокотехнологичное производство. Наша задача – все эти проекты запустить. На сегодняшний день мы еще имеем 6 инвестпроектов, которые проводит через инвестсовет. Смыл его заключается в том, чтобы не на словах, а на деле создавать привлекательные условия для бизнеса. У нас есть две площадки опережающего развития, там созданы особые условия. Мы видим, что у бизнеса с каждым днем все больше возможностей», - сообщил Васильев.

Владимир Васильев также отметил, что республика за эффективность работы органов исполнительной власти получила грант. «Буквально недавно, благодаря той работе, которую мы вместе с вами ведем, по итогам 2018 и первого полугодия 2019 года, по рейтингу Минэкономразвития и внутренней политики РФ, мы получили 9 место среди регионов России. Это очень высокая для нас ступень. Но это не просто место, это еще и грант в размере 1 млрд 260 млн рублей грант, который можно израсходовать на любые вопросы. Мы обратились в Минэкономразвития, чтобы люди высказали свои пожелания, касаемо того, на что, по их мнению, нужно потратить эти деньги», - сказал Глава Дагестана.

Он поблагодарил всех, чьими стараниями состоялось открытие центра. «Бизнес Дагестана имеет огромнейший потенциал. И надеюсь, что с открытием центра «Мой бизнес» в Дагестане решится ряд проблем предпринимателей. Во всяком случае мы едины в Правительстве в том, что будем оказывать предпринимателям всяческую помощь», - заключил руководитель субъекта, поздравив всех с наступающим Новым годом и пожелав всем дагестанским предпринимателям успехов в делах.

Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сефер Алиев отметил, что в последнее время благодаря усилиям Владимира Абдуалиевича в регионе меняется инвестиционный климат. «Изменилось отношение бизнеса к власти, есть диалог и понимание. Если мы будем вести открытый и честный бизнес, то у нас будет все прекрасно. Сегодня для бизнеса создано много институтов развития и сегодняшний центр является доказательством того, что власть все делает, чтобы нам, бизнесменам, помочь организовать свою работу. Мы сделаем все возможное, чтобы наш бизнес не оставался в серой зоне и работал для процветания республики», - добавил С. Алиев.

После почетного перерезания красной ленты высокие гости осмотрели центр и пообщались с сотрудниками. Экскурсию по помещению провел врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям региона Гаджи Гасанов. Он показал зоны комфортного ожидания, переговорные комнаты, коворкинг с технически оснащенными рабочими местами и просторный конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий.

«Наша задача – окружить бизнесменов заботой. В центре нет операторов, это персональные менеджеры, которые будут закреплены за каждым из обратившихся начинающих или действующих предпринимателей, или же тех, кто хочет запустить свое дело. Все этот поможет кратно сократить затраты, время и успешно развить дело», - заметил Гасанов.

Врио директора Центра поддержки предпринимательства республики Иса Мигитинов, в чью структуру входит центр «Мой бизнес» выразил уверенность в том, что он станет местом притяжения для тех людей, которые решили посвятить свою жизнь развитию бизнеса.

Стоит отметить, что центр «Мой бизнес» располагается по проспекту Гагарина 120 в Махачкале. Он создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это уникальная площадка и новый формат, который предполагает оказание широкого комплекса услуг для бизнеса в режиме «одного окна» и позволяет собрать на одной площадке всю инфраструктуру поддержки.

Благодаря ему предприниматели имеют возможность получить следующие виды поддержки: информационно-консультационную; имущественную; финансовую; экспортную; в сфере развития производства; профессиональное обучение; услуги всех организаций инфраструктуры поддержки бизнеса; комплексные услуги по бизнес-ситуациям.