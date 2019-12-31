В Карабудахкенте открылись еще 4 социальных объекта

Приятно отметить, что глава района Махмуд Амиралиев придаёт огромное значение благоустройству жизни селян, ратует за получение подрастающим поколением достойного и качественного образования и воспитания, оказывает всяческую помощь и поддержку всем начинаниям глав поселений района.

По инициативе Главы РД Владимира Васильева в нашей республике реализуются несколько видов проектов и программ, в том числе "Комфортная городская среда" , "Мой Дагестан – моя вода", "Мой Дагестан – мои дороги" и другие.

Глава МР "Карабудахкентский район" Махмуд Амиралиев тоже поручил ответственным сотрудникам районной администрации и главам сельских поселений активно включиться в эти проекты и, соответственно, внести свою лепту в благоустройство населенных пунктов.

Отметим, что на днях в Карабудахкенте и Доргели были открыты несколько социальных объектов для комфортного жилья и отдыха граждан. В эти дни такие приятные новости стали хорошим поводом для радости и жителям ещё нескольких микрорайонов МО "Село Карабудахкент".

Так, по проекту "Мой Дагестан – моя вода" по всему Карабудахкенту заменили всю систему водоснабжения, полностью реконструировали источник воды "Бекенез", водопроводные сети. К примеру, заменена водопроводная линия поселения общей протяженностью 19 км.

По данному проекту общая стоимость всех работ по водоснабжению Карабудахкента составила 94 млн рублей. Подрядчиком всех видов работ выступил "Спецремстроймонтаж".

Таким образом, 30 декабря в Карабудахкенте после реконструкции открыли источник "Бекенез", полностью заасфальтированный и благоустроенный проспект имени Буйнакского – центральная улица поселения, обеспечили питьевой водой жителей по улице Джамалутдина-Хаджи, а также открыли муниципальный пляж на берегу Каспийского моря.

"Если наша администрация и в дальнейшем будет работать в таком же темпе, то в ближайшие несколько лет мы с вами сможем улучшить жизнь наших жителей, облик наших поселений и, конечно же, имидж нашего района.

Мы должны работать по принятым проектам и программам. Благодаря Владимиру Абдуалиевичу наша республика изменилась в позитивную сторону. Строятся новые школы и детские сады, ремонтируются улицы и дороги, открываются учреждения здравоохранения и культуры.

Наша главная задача – улучшить жизнь наших граждан. Это мы сможем сделать только сообща и подключившись к республиканским и федеральным проектам и программам. Надеюсь, что наши начинания в 2019 году будут иметь хорошее продолжение ив 2020 году", - заключил глава района Махмуд Амиралиев.

Безусловно, жители данных микрорайонов выражают признательность и благодарность Главе РД Владимиру Васильеву и главе района Махмуду Амиралиеву за их деятельность на благо народа и республики.