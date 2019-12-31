ЗАМАНА - Поздравление Главы РД В.А. Васильева с Новым годом

Поздравление Главы РД В.А. Васильева с Новым годом

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31 декабря, 2019. Вторник 20:31
Поздравление Главы РД В.А. Васильева с Новым годом

Уважаемые дагестанцы! 

Завершается год 2019-й. Хочу поблагодарить всех, кто создавал лучшие условия для учебы, труда и отдыха, кто охранял здоровье, права и безопасность каждого из нас и всего Дагестана. Спасибо Вам большое.

По традиции мы встречаем Новый год с самыми близкими и родными, вспоминаем значимые события уходящего года, делимся планами и надеждами на будущее и, конечно, дарим подарки.

Поздравление Главы РД В.А. Васильева с Новым годом
Информация

Я нахожусь на обновленной центральной площади Махачкалы – это подарок Столицы дагестанцам. Спасибо, москвичи!

В уходящем году мы благоустраивали общественные и дворовые территории, ремонтировали дороги и улицы, школы в городах и районах республики. Учились это делать с участием самих жителей.

Благодаря противодействию коррупции, выводу экономики из «тени», повышению эффективности использования бюджетных средств, при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина бюджет республики за два года увеличился на треть. Эти большие средства будут потрачены на развитие экономики и социальные обязательства в интересах каждого дагестанца под контролем парламента, общественных организаций и средств массовой информации.

Наша республика получила грант Правительства России в размере 1 млрд 267 млн рублей. Сегодня на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан идет сбор Ваших предложений: на что потратить эти большие деньги. Убежден, что вместе мы сделаем желанный подарок!

Дорогие дагестанцы!

От всей души поздравляю с Новым, 2020-м годом!

Желаю Вам, Вашим родным и близким здоровья, благополучия и исполнения желаний!

 

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