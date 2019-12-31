ЗАМАНА - В Табасаранском районе вручили ключи от 14 новых школьных автобусов

В Табасаранском районе вручили ключи от 14 новых школьных автобусов

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31 декабря, 2019. Вторник 12:48
В Табасаранском районе вручили ключи от 14 новых школьных автобусов

30 декабря на общерайонном празднике встречи Нового года были вручены ключи от новых школьных автобусов.

В Табасаранском районе вручили ключи от 14 новых школьных автобусов
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На празднике, где принимало участие руководство района, представители учреждений и организаций в районе, были перечислены основные достижения уходящего 2019 года.

Одним из немаловажных достижений глава Табасаранского района Магомед Курбанов назвал то, что район получил рекордное количество из всех муниципалитетов количество школьных автобусов. 10 общеобразовательных школ район получат транспорт впервые, а в 4 произойдёт замена транспорта после 10 лет эксплуатации.

Автобусы новенькие, разной комплектации, отвечают всем нормам безопасности и приспособлены для перевозки детей. На автобусах установлена система Глонасс,тахографы.

Церемонию вручения ключей автобусов представителям школ предоставили старшему поколению, проработавшим на ответственных должностях и заслужившим авторитет среди жителей района.

Глава Табасаранского района после того, как были вручены ключи от автобусов, предал пожелания с наступающим Новым годом учащимся школ, которые будут пользоваться школьным автотранспортом и выразил надежду, что Табасаранский район в будущем году будет в числе лучших по показателям сдачи ЕГЭ.

 

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